郭婷筠自曝不忌口　靠吃一物從2XL到M甩肉成功！

【企劃特輯】

曾經胖到被網友酸「比阿信還像瓜哥」的台語女歌手郭婷筠，身高172公分，體重最重時甚至接近100公斤，也因為身材高大，甚至被叫「女巨人」。肥胖問題始讓她苦惱多年，嘗試過各種減肥法，就算瘦了一點卻很快又復胖，還曾因減肥不當被醫師警告可能因敗血症而死，郭婷筠失落的說：「我沒有暴飲暴食，也有在運動，可是身材卻是越來越肉。」

在明星好友的推薦下，郭婷筠半信半疑地嘗試了日本新一代的瘦身神油「山茶花花纖油」，起先根本不抱任何希望，但竟在短短2個月讓她無痛減重17公斤，也改變她的易胖體質，前陣子公佈她已有身孕五個月，讓粉絲又喜又驚，「為什麼懷孕，還能越來越瘦」、「這一點都不像懷孕的身材」、「本人超美又超瘦，根本是辣媽！」

98%驚人成功率！從肥胖根本著手 不挨餓健康瘦！

這款能逆轉易胖體質的「山茶花花纖油」是日本的減重教父吉川雅之與藥廠通過研究合力研發，從純天然山茶花使用獨家專利技術萃取出RF茶花皂甘油，是專門剷除油類與排除囤積物的輔助抗肥滿成份，含有98%高濃度OMEGA-6，獲得日本、美國、歐盟專利許可，證實針對崩解囤油團塊、溶解脂質有顯著成果，迅速改善嚴重肥胖症狀。

「山茶花花纖油」從肥胖的根本上著手，先在腸胃形成阻油膜，接著促進腸胃油脂肪的分解，最後加快油脂廢物崩解排出，「阻油、崩脂、排油」效果一次到位！無論是暴飲暴食型、三高型、代謝障礙型，甚至是基因型的肥胖，都能獲得極好的控制，也被日本家喻戶曉的減重專家譽為瘦身界最安全有效的瘦身方法，成功率高達98%，強調不挨餓也能輕鬆減重、瘦的健康！

邊吃邊瘦！火鍋、炸物、甜食吃飽也不怕

通常減肥的人容易因吃不飽而情緒不佳，短時間內就絕望放棄，尤其面對高熱量的速食、炸物、高糖分甜食、飲料或是高負擔的燒烤、啤酒，都是期待又怕受傷害。

但是，只要有「山茶花花纖油」，這些通通不是問題！不但在日本已熱銷數百萬盒，台灣也已有數十萬盒的見證。「花纖油」內含所含的大分子，可阻斷吸收，溶解頑固脂肪；花纖素小分子可滲透血管，清除雜質，安全有效，效果更勝MCT油。

減肥交給花纖油 坐等容光煥發的全新人生

郭婷筠笑說：「花纖油不但讓我成功瘦下來外，還讓我從易胖體質變成不易胖體質，因為懷孕停用後還是能維持不復胖，現在的身材說懷孕都沒人要相信！如果有像我一樣肉肉的困擾，真的非常推薦花纖油，會讓你瘦得很漂亮、健康！」，許多美食網紅、部落客現在在大餐前也會靠花纖油幫助自己做體內環保，讓自己由內到外都能容光煥發，輕鬆搞定好身材！

吃油阻油「山茶花花纖油」哪裡買？

●官網優惠組：https://ivenor.tw/aj8aV

●momo購物網特惠組：https://chshop.work/f5YaN

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號

●門市專線：02-2288-7888、06-3120108

●LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b

●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/1xyRz786ty8

