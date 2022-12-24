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想得到愛要先治癒「匱乏」！心理師揭：很多人錯把需求當成愛

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲心理師認為，想得到愛之前要先治癒心裡的「匱乏」。（示意圖／pexels）

記者林育綾／綜合報導

心理師黃啟團以25年的情感諮詢經驗，開發出一套任何關係階段都適用的「情感心理學」，並寫下《別人怎麼愛你，都因為你怎麼愛自己》，可說是情感危機處理的代表作，內容也提到，想獲得愛要先「治癒自己的匱乏」，因為很多人以為的「愛」，只是錯把需求當成愛。

黃啟團過去曾出版《別人怎麼對你，都因為你說的話》而暢銷，如今寫出「情感心理學」代表作《別人怎麼愛你，都因為你怎麼愛自己》，在中國大陸當當網獲得滿分五顆星壓倒性好評，如今由平安文化發行繁體中文版。

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內容提到，當你愛一個人，會全心付出，希望對方的人生過得更美好，但許多人總習慣於在關係中索取，卻不願意奉獻。「缺愛的人宛如飢餓，四處渴求。但一個人永遠給不了別人自己都沒有的東西，只有充滿愛的人才有能力去愛。」

黃啟團也說，「我們中的絕大多數人總習慣於在關係中索取，卻不懂得奉獻。為什麼呢？答案很簡單，因為我們內在的匱乏。飢餓的人，其焦點都在尋找食物上；而吃飽了的人，自然懂得分享。愛也一樣，從小缺愛的人就像飢餓的人一樣，會到處尋找愛。可是，一個人永遠給不了別人自己都沒有的東西，只有充滿愛的人才有能力去愛。這就是親密關係的秘密所在。」

▲▼《別人怎麼愛你，都因為你怎麼愛自己》（圖／平安文化）

▲黃啟團寫下「情感心理學」代表作《別人怎麼愛你，都因為你怎麼愛自己》。（圖／平安文化）

他表示，一段關係的美滿和幸福，至少需要其中一方開始學習、成長和療癒，如果雙方能夠一起成長會更好；而一段關係的破裂，不僅事關兩個人，還關係到幾個家庭以及孩子的一生。

因此書中講述了在親密關係中成長和療癒的方法，「這些方法曾經像一束光一樣照亮過我的人生，療癒了我的親密關係，我相信同樣能療癒你的親密關係。我希望把這些光分享出去，照亮更多人的生命。」

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