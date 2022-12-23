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台電前進阿里山特富野　助獨居長者更換老舊家用電線

▲▼ 台電嘉義區處攜手中華聖母基金會改善特富野居民用電安全 。（圖／台電嘉義營業處提供）

▲▼ 台電嘉義區處攜手中華聖母基金會致贈救助金，並改善特富野居民用電安全 。（圖／台電嘉義營業處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

鑒於近日來因民眾用電安全不慎而引發火災，獨居老人的用電安全更亟需被重視，台電嘉義區處與中華聖母基金會攜手合作，23日由顏國俊副處長及常務理事林盈年率隊前往特富野，除捐助天主教中華聖母基金會救助金外，偕同電器承裝業與台電服務所外線人員，為獨居長者更換住家老舊屋內線，協助整頓接戶線及外線改善，完工後用電更加安全，不再需要擔心老舊線路危險引起火災，能安心用電過個好年。

▲▼ 台電嘉義區處攜手中華聖母基金會改善特富野居民用電安全 。（圖／台電嘉義營業處提供）

台電嘉義區處許墩貴處長表示，山區的高海拔服務所據點如阿里山、奮起湖，皆有搶修人員24小時輪班、巡視線路，山區的供電環境遠比平地來的艱難，因地形限制大多採架空線路及長桿距設計，在山區待命的外線人員要克服長途跋涉的路程及天然災害，對事故地點的判斷需更加敏銳，與當地公所及林務局機關保持緊密聯繫，為的就是希望能在停電事故發生後快速復電。

▲▼ 台電嘉義區處攜手中華聖母基金會改善特富野居民用電安全 。（圖／台電嘉義營業處提供）

本次協助對象為居住於特富野部落的小花ba'i，因曾經中風而下肢無力，行動不便，需要使用助行器輔助行走，住家的廚房也已年久失修，環境和設備相當破舊，老舊管線外露，潛藏失火或受傷的風險，令人擔憂。小花ba'i說非常感謝聖母基金會與台電這次的協助，重視原鄉居民的需求，讓她能在過節前能有安全的居住環境。

▲▼ 台電嘉義區處攜手中華聖母基金會改善特富野居民用電安全 。（圖／台電嘉義營業處提供）

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關鍵字：

台電嘉義營業區特富野偏鄉

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