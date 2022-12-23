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年金改革被砍退休金！前大法官湯德宗打官司敗訴確定

▲▼前大法官湯德宗。（圖／翻攝中央研究院網頁）

▲前大法官湯德宗。（圖／翻攝中央研究院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

前大法官湯德宗自中研院退休轉任大法官，當時停止支領退休金，不料4年前因年金改革，讓他的退休金大打折扣。湯德宗不滿，打起行政訴訟爭取退休金，一審台北高等行政法院判決他敗訴，他上訴二審，最高行政法院也駁回湯德宗的請求。全案確定。

湯德宗是著名的行政法學者，依照中央研究院的網頁資料，他專長為「憲法、行政法、環境保護法與政策」，甚至是中央研究院法律學研究所創所所長，著作等身。堪稱國內數一數二的行政法學專家，但卻在行政法院訴訟部分敗訴確定。

湯德宗起訴指出，他2011年10月自中研院退休，即日轉任司法院大法官，當時就停止支領中研院的月退休金，一直到2019年9月他自大法官卸任後，開始要準備支領退休金時，才發現自己的退休金因為《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》年金改革的關係，已經被砍掉一大部分。

湯德宗認為，政府推出的年金改革並重新審定他的退休金，「不真正溯及既往」地大幅削減他先前已正式審定之月退休所得，明顯違背憲法特設大法官任期保障之意旨，牴觸司法院釋字第589號解釋所釋示之憲法上信賴保護原則，應屬違法而無效。所以他提出訴訟，不僅為確保個人之權益，更在維護大法官審判之獨立，以符憲法特設大法官任期保障之意旨。

不過一審台北高等行政法院審理後，認為湯德宗確實屬於2018年7月1日前的退休生效人員，符合該撫卹條例規定；而且該規定經過湯德宗任大法官期間內做成的司法院釋字第783號解釋在案，並無涉法律不溯及既往原則，與信賴保護原則、比例原則，最後一審法院駁回湯德宗的請求。湯德宗不服，上訴第二審，最高行政法院日前駁回湯德宗的請求，全案確定。

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