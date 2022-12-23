台南經發局長陳凱凌涉貪　曾救火高雄5局處首長！超狂背景起底

記者黃翊婷／綜合報導

台南市政府經發局長陳凱凌涉嫌貪汙，今日（23日）凌晨被台南地院法官裁定羈押禁見、禁止通信。現年53歲的陳凱凌勤於跑攤、交往廣闊，曾在高雄市政府擔任超過5個單位的首長，一度還被封為高雄市政府的「救火隊」，2020年1月接任台南市政府經發局長，今年九合一大選後，他也被視為台南市長黃偉哲小內閣名單中的重要人選，不過目前已被剔除。

▲陳凱凌曾被封為高雄市政府的「救火隊」。（圖／翻攝自Facebook／陳凱凌）

台南市議員謝龍介今年6日在議會質疑陳凱凌涉貪，具狀向台南地檢署告發4大案，詳細如下：

1、違法以公費租賃局長宿舍，強逼下屬簽辦，再由自己核准。涉嫌圖利。

2、操縱散佈「七股工業區開發租售管理案」得標廠商信用之不利消息，要求廠商拿錢擺平。涉嫌藉勢勒索財物。

3、操縱「柳營科技工業區汙水處理廠委外操作案」底價，以不符市場行情，且異於其他相同規模採購案之金額，獨厚特定廠商。涉嫌圖利。

4、操縱降低「柳營科技工業區汙水處理廠委外操作案」之契約門檻，護航特定廠商得標。而後，特定廠商辦理驗收時爆出多項缺失，陳凱凌再下令更換主驗人，並重新驗收，護航取得工程款，涉嫌圖利。

▲陳凱凌曾按鈴控告謝龍介。（圖／記者林悅翻攝）

當時陳凱凌控訴遭黑函攻擊，還在律師陪同下，於6月13日下午2時30分前往台南地檢署，針對謝龍介涉嫌散布黑函及網路轉傳散布黑函、網路文宣不實部分，按鈴申告提出誹謗告訴。然而，本月21日陳凱凌因涉嫌貪汙遭檢調約談，他的住處及辦公室也被檢調搜索，當場查扣30萬現金及一張工程公司名片。

檢方表示，陳凱凌認了收錢、接受性招待，他在法院上承認利用職務上之機會詐取財物及詐欺得利犯行，但否認公務員財產來源不明犯行。由於案件仍有諸多細節有待調查，陳凱凌又與相關證人關係匪淺，若交保在外，可能會有勾串證人或湮滅證據之虞，因而被法官認定有羈押的必要，同時禁止接見、通信。

▲陳凱凌政界經歷豐富，在學界也頗具聲望。（圖／翻攝自Facebook／陳凱凌）

現年53歲的陳凱凌平時勤於跑攤、交往廣闊，曾在高雄市政府擔任新聞室主任、環保局代理局長、建設局代理局長、捷運工程局局長、市府副祕書長等，一度還被外界封為高雄市政府的「救火隊」；2018年12月受到時任新竹市長林智堅的邀請，擔任新竹市政府都市發展處處長；2020年1月他接任台南市政府經發局長，今年九合一大選後，被視為台南市長黃偉哲小內閣名單中的重要人選，不過目前已被剔除。

陳凱凌擁有國立台灣師範大學政治學系法學博士學位，除了政界經歷之外，在學界也頗具聲望，曾擔任文化大學財務金融系所、時尚與創意產業品牌建構及經營學程的教師，以及稻江科技暨管理學院（已停辦）休閒遊憩與管理學系副主任、中信金融管理學院教授等職務，還當過桃園大眾捷運股份有限公司總經理（2018年間請辭）。

如今陳凱凌承認收錢、接受性招待，引發台南政界大震撼。對此，謝龍介表示，冰凍三尺，非一日之寒，黃偉哲執政官箴敗壞，絕非七股工業區一案腐化，也絕非陳凱凌一人造業，如今檢調的搜索及具體事證，證明檢舉並非空穴來風，他對檢調相當有信心，也會尊重檢調辦案，未來若有新的人證、物證或事證，會再補充訴訟狀交給檢方。