莫德納次世代疫苗庫存314萬劑　莊人祥：怕副作用可選Novavax

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近日多次提出政府應採購BNT次世代疫苗，引發爭論。指揮中心今（22）日疫情記者會特別公布疫苗庫存與明年疫苗採購規劃。指揮中心發言人莊人祥表示，目前國內莫德納次世代疫苗庫存還有314萬劑，過去一個月平均每天接種2.8萬人次，至於希望以副作用比較低的疫苗作為追加劑，建議可選擇Novavax疫苗。





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▲新冠肺炎疫苗近一個月每日接種數及庫存現況。（圖／指揮中心提供）

莊人祥說明，國內疫苗庫存最新統計顯示，莫德納次世代疫苗包含BA.1與BA.5共有314萬劑，莫德納幼兒劑型27萬劑，BNT單價疫苗314萬劑（其中成人劑型30萬劑，其餘是兒童與幼兒劑型），Novavax有32萬劑。

莊人祥指出，最近一個月新冠疫苗接種情況，平均每天接種2萬8598人次，目前打得比較高的是12月16日，那天有6萬6804人次接種，比較低則是在兩天後，12月18日接種3842人次。

▲mRNA次世代疫苗現況。（圖／指揮中心提供）

莊人祥說明，現階段唯一的次世代疫苗就是莫德納雙價疫苗，只能作為追加劑使用，如果民眾想要打第一劑、第二劑等基礎劑，則可以選擇BNT單價疫苗和Novavax疫苗， 如果是4歲以下兒童，基礎劑也可以打莫德納幼兒劑型。

至於追加劑的接種，莊人祥指出，ACIP已經建議，任何的次世代疫苗可以作為任何基礎劑組合的追加劑，不管先前打的是AZ或者BNT或莫德納，都可以用莫德納次世代疫苗進行接種。

莊人祥也提到，有些人如果因為個人身體因素，對mRNA疫苗有嚴重過敏或不良事件，希望比較低副作用的疫苗作為追加劑，建議選擇次蛋白疫苗如Novavax。另如果是先前打莫德納疫苗產生嚴重副作用，對莫德納次世代疫苗有疑慮，也可以選擇BNT單價疫苗為追加劑。

指揮中心發言人王必勝另說明2023年新冠疫苗規劃方向，以科學實證支持後續追加劑接種，還是會以mRNA次世代疫苗為主，次單位蛋白疫苗為輔，整體策略是儘速取得最新型疫苗，評估適當的建議劑次與間隔，還有疫苗常態化。

王必勝說，明年我方和莫德納有1500萬劑的合約，但也不排除購買BNT，但是要看量和實際狀況，合約內容。此外，也會提供適當數量的次單位蛋白疫苗（Novavax），讓不適合打mRNA的民眾接種。

▲2023年新冠肺炎疫苗規劃方向。（圖／指揮中心提供）