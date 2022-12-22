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嘉義「鹽醃女頭」奇案　監視器揭發親兄殺害賣春妹內幕

1992年12月台糖人員採收甘蔗驚見無頭男屍，駭人命案才曝光，由於甘蔗園周圍僅一條產業道路加上位置偏僻，警方懷疑兇手對地形相當了解。（示意圖／方萬民攝）

▲1992年12月台糖人員採收甘蔗驚見無頭男屍，駭人命案才曝光，由於甘蔗園周圍僅一條產業道路加上位置偏僻，警方懷疑兇手對地形相當了解。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

嘉義朴子蒜頭糖廠1992年驚爆駭人無頭男屍案，死者頭顱、手腳掌都被剁斷，還遭受宮刑，兇手下手之殘忍，讓承辦員警印象深刻，不過由於辨識死者身分物品具無，當地查無失蹤人口，加上科學辦案未發達，此案至今未破，成了30年冷案。

同樣發生在嘉義，2013年發生驚悚「醃頭案」，陳琬婷遭二哥陳佳富掐死後以菜刀肢解，僅剩頭顱用鹽醃漬保存，更假裝好心人寫匿名信給警方報案，警方抽絲剝繭發現，陳男殺親妹還故佈疑陣其實是為謀奪600多萬保險理賠金，2015年最高法院判他無期徒刑定讞。

回顧無頭男屍案情，1992年12月27日上午8 時許，台糖人員採收甘蔗時赫然發現田裡竟有具屍體，男子死狀相當駭人，不僅頭顱不見、手掌腳掌被剁斷，生殖器前端也被截斷、連睪丸都被挖掉，經查，男子死亡時間20天以上，但因為天氣乾燥，屍體卻並未腐爛，但無頭男屍全身赤裸，警方遍尋不到相關私人衣物用品及殘肢，沒有任何線索可供佐證，因此時經30年仍未偵破。

嘉義恐怖命案震驚社會，另外還有2013年3月間嘉義縣水上鄉璿宿上天宮的公廁，民眾發現一顆以食鹽醃製的女性頭顱，此案被稱為「醃頭案」。回顧案情，新北市警方接到一封匿名信，內容為「陳婉婷的屍體在嘉義水上農會旁200公尺外的公園男廁裡，我沒辦法處理，請好心人幫忙。好心人留。」派出所馬上轉給當地警方，果真當天下午有人發現被層層包裹的女性頭顱，警方查出死者陳女是失蹤人口，生前與二哥陳佳富同住。

在當地居住41年的柑仔店老闆陳先生表示，人彘案震驚地方，小鎮居民們議論紛紛，不過線索太少，死者和凶手身分成謎。（圖／方萬民攝）

▲在當地居住41年的柑仔店老闆陳先生表示，人彘案震驚地方，小鎮居民們議論紛紛，不過線索太少，死者和凶手身分成謎。

警方調閱監視器後發現，陳佳富曾提著三大袋塑膠袋外出，並在其住處浴室牆面發現不明血跡。經查，他2012年陸續幫妹妹向5家公司投保，理賠金額600萬元；而陳佳富大陸籍妻子在案發後逃回福建，告訴公安「在冰箱發現一個人頭，怕被滅口才跑回大陸。」最後，陳佳富坦承，因看不慣精神狀況不穩定的妹妹賣春「讓我丟臉」，才將她掐死分屍，謀奪保險金。嘉義地方法院一審判他無期徒刑，二審維持原判，2015年4月30日最高法院駁回上訴後，陳佳富無期徒刑定讞。

另外，新北市永和今年9月間發生無頭屍命案，警方接獲一名女子報案，表示從8月30日開始即聯繫不上友人梁男，員警陪同女子到其住處查看時，聞到陣陣屍臭味，破門後發現梁男慘遭殺害，頭顱不見，全身只剩下左腳和軀幹。警方查出，梁男與七旬長兄同住，2人常因金錢糾紛起口角，未料哥哥竟趁他熟睡將其殺害肢解，接著將頭顱、雙手、右腳等逐一丟往垃圾車，最後哥哥落網，坦承自己殺了弟弟，更語出驚人「活人比死人更可怕！」

本刊調查，涉犯《殺人罪》者最重處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，追訴權時效為30年，不過，立法院2019年5月10日三讀通過，「若發生『死亡結果』，追訴權時效將不受30年的限制，可無限期予以追訴。」也就是說殺人未遂者，追訴權時效為30年，殺人既遂者則不受追訴權時效的限制。因此多年懸案雖成冷案，但有朝一日殺人犯嫌確認後仍能「無限期予以追訴」。

同樣發生在嘉義驚悚命案，2013年「醃頭案」，死者陳琬婷遭親哥掐死分屍且用鹽醃漬頭顱，一切只為了謀取保險金。（圖／翻攝畫面、報系資料照）

▲同樣發生在嘉義驚悚命案，2013年「醃頭案」，死者陳琬婷遭親哥掐死分屍且用鹽醃漬頭顱，一切只為了謀取保險金。

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