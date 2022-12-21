俄烏戰爭300天！大軍壓境狂轟「併吞4州卻狼狽撤退」　戰況一次看

▲俄烏戰爭至今超過300天，帶走數萬條人命。圖為烏克蘭首都基輔周圍小鎮伊爾平（Irpin）一處墳墓。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導



2022年發生了令人驚懼且難以置信的俄烏戰爭，數百萬烏克蘭人流離失所，俄羅斯男性逃離徵召令，更加速了全球通膨、能源與糧食危機。自2月24日俄國大軍壓境，普丁併吞烏克蘭4州後卻節節敗退，直到今天戰事仍未平息，以下就由《ETtoday新聞雲》帶您回顧俄烏開戰300天以來的歷程。

2月-戰爭之始

俄羅斯總統普丁2月24日發起「特別軍事行動」從北、東、南三面揮軍進入烏克蘭，在全境發動空襲，進攻初期尤其針對首都基輔、第二大城哈爾科夫、西部利沃夫（Lviv）、南部港市馬力波（Mariupol）、赫爾松（Kherson）等遍地開轟。

▲俄軍入侵初期，許多烏克蘭難民四散逃往國外，壯年和青年男性則留在烏克蘭加入民兵。圖為基輔地鐵2月26日情況，民眾紛紛下來躲避空襲轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

3月-俄軍閃電戰失敗

俄軍後勤出現問題，彈藥和糧食，燃料補給不及，閃電戰的目標宣告失敗，3月下旬宣布從基輔、切爾尼戈夫等北部戰線撤出，集中進攻烏東分裂地區頓巴斯（頓內茨克、盧甘斯克）。

▲俄羅斯3月9日轟炸了馬力波一家婦幼醫院，急救人員和志願者抬出一名受傷的孕婦，有報導稱，她和她的孩子最後都不幸離世。（圖／達志影像／美聯社）

4月-虐殺平民證據被揭

俄軍撤退後，烏克蘭人員重回基輔州西郊布查小鎮（Bucha），驚見滿街曝屍，平民遺體雙手遭反綁、近距離槍殺等虐待跡象，還有百人亂葬崗。開戰第50天，俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」4月14日遭烏軍以反艦飛彈擊沉。

▲烏克蘭首都基輔（Kyiv）近郊的布查鎮（Bucha）在俄軍撤離之後屍橫遍野。（圖／路透）

5月-馬力波失守

烏克蘭南部城市馬力波（Mariupol）開戰後就被俄軍圍攻，死守80餘天，最後陣地「亞速鋼鐵廠」仍被攻破，5月17日，鋼鐵廠內的烏克蘭士兵全數投降，開始分批撤離，馬力波完全陷於俄方控制。

▲駐守馬力波的烏軍面臨多月圍城之戰不斷後撤，亞速鋼鐵廠（Azovstal）成為烏克蘭在馬力波市的最後陣地。（圖／路透）

6月到8月-戰線膠著

俄羅斯持續轟炸烏克蘭，民宅公寓、大型購物商場也淪廢墟。據布魯金斯學會美國與歐洲中心資深研究員派佛（Steven Pifer）撰文指出，經過3個多月的艱苦戰鬥，俄羅斯占領了幾乎整個盧甘斯克州，但在頓內茨克進展甚微，而戰線在8月似乎趨於穩定。

▲俄羅斯總統普丁宣佈併吞烏克蘭4個州。（圖／影音新聞中心製作）

9月-普丁首動員、併吞4州

俄羅斯總統普丁9月21日宣布二戰以來首次動員，徵召30萬預備役軍人參戰，引爆抗議與20萬人逃難潮。9月30日，普丁大肆宣布併吞盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松，但上述4個州沒有任何一區領土被俄國完全控制，而且俄軍在接下來的幾周開始不斷失守陣地。

烏軍9月初開始發動兩次反攻，一次在東北部將俄軍驅逐出哈爾科夫州，收復毗鄰頓巴斯地區的重要樞紐伊久姆（Izium），並向盧甘斯克州推進。

▲烏軍在東北部反攻，收復伊久姆後在當地發現亂葬崗。（圖／路透）

10月-克里米亞大橋爆炸

在烏克蘭遭遇數次戰場失利，莫斯科開始大量部署無人機，並首度使用裝有炸藥的伊朗製「神風自殺式無人機」。歐洲最長橋樑「克里米亞大橋」公路橋段10月8日發生爆炸，鐵路橋上的7節貨運油罐車受波及起火，共3人死亡。俄方稱，起因是一輛卡車上的炸彈爆炸，事後逮捕5名俄羅斯人、3名烏克蘭和亞美尼亞公民，並指控是烏軍情報單位所策劃。

▲克里米亞大橋發生爆炸後，俄軍對烏克蘭加強空襲攻勢。（圖／達志影像／美聯社）

11月-烏克蘭收復赫爾松

烏克蘭11月在南方第二度成功大反攻，收復赫爾松州周邊地區和首府赫爾松市，當地俄羅斯部隊全員撤軍，「重新部署」至第聶伯河東岸。戰爭持續到第9個月，俄烏雙方控制領土大致以第聶伯河劃分為二。

▲台灣25歲阿美族青年曾聖光遠赴烏克蘭以志願軍身份作戰，不幸於11月2日於烏東戰略重鎮利曼（Lyman）執行任務時喪生，成為第一位在烏克蘭參戰陣亡的台灣人。（圖／翻攝自Facebook／Добровольчий батальйон «ОДЧ Карпатська Січ»）

12月-寒冷與黑暗

俄羅斯12月16日朝烏克蘭發射98枚飛彈，是烏俄開戰以來最大規模的攻擊之一，導致烏克蘭全國緊急停電，且造成多人喪命。事實上，俄軍自10月初開始，幾乎每周都對能源電力和供暖系統等民用基礎設施砲轟，多地斷水斷電、暖氣斷供等事件頻傳，烏克蘭人被迫忍耐黑暗又寒冷的冬季。

▲烏克蘭哈爾科夫因俄軍導彈襲擊而停電，民眾摸黑在超市內購物。（圖／路透）

●10個月來的死傷

據聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）統計，截至12月18日，烏克蘭共有6826名平民在戰爭中喪命、1萬769人受傷。另據聯合國難民署（UNHCR）數據，在境外尋求避難的烏克蘭人超過780萬人，還有560萬名境內流離失所者。美軍參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）11月表示，約4萬烏克蘭平民喪生、10萬烏軍傷亡，俄軍死傷人數約在10萬人。但布魯金斯學會的派佛認為，密利提出的俄軍傷亡數可能低估。

▲基輔近郊一名男子抱著一名幼童從唯一的逃難路線逃離伊爾平鎮。（圖／路透）

●危機四伏的2023年

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）近日接受《經濟學人》訪問時警告，俄軍明年1月到3月之間可能會發動新一波攻勢，再次嘗試「奪取基輔」，「俄羅斯正準備將約20萬名新兵投入戰場。我毫不懷疑他們將再度向基輔發動攻勢。」目前為止，俄烏雙方都沒有意願進行有關停戰，甚至是暫時停火的任何談判的計畫，美國情報界已預測戰爭可能會持續下去，演變成一場消耗戰。

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