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最新民調！56％民眾認2024會政黨輪替　兩岸永遠維持現況創歷年次高

▲▼2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

▲2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨在九合一選舉中創下空前慘敗成績，根據《遠見民意研究調查》21日公布「民心動向大調查」結果顯示，有46.7％民眾對九合一大選結果表示滿意，27.8％不滿意，有56％認為2024年總統大選可能會政黨輪替，在兩岸關係部分，統獨兩立場支持度都出現下滑，32.4％認為兩岸應「先維持現狀再看看」，但兩岸「永遠維持現況」則創歷年次高，占23.4％。

調查結果指出，有56％民眾認為2022年縣市長選舉結果恐讓2024年總統選舉再次發生政黨輪替，24.1％認為不可能。另外，有24.9％民眾認為自己立場泛藍，29.3％民眾認為自己政治立場泛綠，5.7％支持第三勢力的台灣民眾黨，自認立場中立的民眾高達40.2％，相較過去數據，泛藍支持者比例略微增加，泛綠則有下滑跡象，其中中立選民增加幅度最為顯著。

▲▼逾四成三民眾看壞2023年經濟。（圖／遠見民意研究調查提供）

▲▼《遠見民意研究調查》21日公布「民心動向大調查」。（圖／遠見民意研究調查提供，下同，點圖放大）

▲▼逾四成三民眾看壞2023年經濟。（圖／遠見民意研究調查提供）

至於兩岸關係，遠見民意研究調查中心表示，若兩岸真的不幸開戰，將近有53.6％的民眾不願意親自或讓家人上戰場，有39.2％願意；其中又以50到59歲、男性、私部門管理階層及專業人員、勞工、農林漁牧、泛綠支持者上戰場的意願最高，而女性、家管、泛藍支持者、台灣民眾黨支持者，最不樂見自己或家人上戰場。

▲▼逾四成三民眾看壞2023年經濟。（圖／遠見民意研究調查提供）

另從交叉分析上可以看出，台灣泛藍、泛綠民眾對上戰場一事，出現巨大的分歧，泛藍民眾有高達76.7％不願上戰場，僅有19.6％願意參戰；泛綠民眾僅27.5％不願上戰場，願意為國出征的高達68.4％。

▲▼逾四成三民眾看壞2023年經濟。（圖／遠見民意研究調查提供）

以年齡層來看，最願意上戰場的族群為50至59歲，最不願意上戰場的族群為20至29歲。若兩岸真的發生戰事，有45.7％的民眾認為最終將走向「協議和談」，13.1％認為「大陸最終獲勝」，10.3％民眾認為「台灣最終獲勝」；相較去年同期數據，認為「大陸很快獲勝」的比例下滑7.9個百分點，認為「雙方協議和談」的比例則增加2.9個百分點。

▲▼逾四成三民眾看壞2023年經濟。（圖／遠見民意研究調查提供）

最後，針對統獨議題，這次調查結果顯示，「贊成台灣獨立」從去年的32.1％減少至28.7％，認為兩岸「先維持現狀再看看」從去年的35.8％減少至32.4％，「贊成與大陸統一」從7％微幅減少至6.1％，「永遠維持現狀」則來到歷年次高，占23.4％。

若以政黨屬性來看，泛綠民眾高達56.7％贊成台灣獨立，泛藍民眾只有8.4％；贊成與中國大陸統一的泛藍民眾為13.9％，泛綠為2.1％。遠見民意研究調查中心表示，若將「先維持現狀再看」與「永遠維持現狀」合併為「維持現狀」，可發現「維持現狀」比例維持在五成以上，「贊成台灣獨立」約占台灣民眾三成，「贊成與大陸統一」的比例則不到一成。

▲▼逾四成三民眾看壞2023年經濟。（圖／遠見民意研究調查提供）

本次調查訪問期間是2022年12月1日至12月8日，以居住在台灣年滿20歲以上民眾 ，抽樣方法是以等比例分層隨機抽樣，抽出電話門號後末二碼代以隨機亂數處理，有效樣本1071份，對母體各項參數的推論，以95％信賴度估計最大抽樣誤差為±2.99％，對受訪民眾的性別、戶籍地、年齡、教育程度等項進行樣本代表性的統計檢定與加權處理，以符合母體結構。

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