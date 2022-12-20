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工作到一半！ 26歲正妹髮型師遭近距離「連開2槍」...當場死亡

▲▼ 髮型師,理髮店,燙髮,剪頭髮。（圖／翻攝自pexels）

▲嫌犯闖入理髮店內對女髮型師開槍。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

近日，巴西一名26歲女髮型師娜塔莉（Natalia Sousa）在店內工作時，店內突然遭一名槍手闖入，並近距離朝她的臉連開2槍射殺，當場死亡。而她生前曾收到來自前男友的死亡威脅，目前警方也朝此方向進行調查。

根據《每日星報》報導，巴西聖保羅市（Sao Paulo）近日發生一起槍殺案，一名26歲女髮型師娜塔莉(Natalia Sousa)當時在店內工作，正在與一名顧客通電話，沒想到一名槍手突然闖入店內，並近距離朝她開2槍射殺，導致娜塔莉當場死亡。

家屬事後在受訪時表示，娜塔莉為了專心工作，去年11月和男友提分手，結果竟遭對方長期糾纏，對方還威脅娜塔莉，如果不復合的話，就會闖進她的店內殺她。

而娜塔莉的前男友自從事發後便失蹤，警方目前仍在尋找兇手下落。而警方也表示，近期當地類似案件頻傳。根據世界衛生組織（WHO）的數據顯示，巴西在殺害女性方面全球排名第5；而巴西公共安全論壇（BPSF）更對 2021 年犯罪統計數據做調查，表示巴西每七小時就有一名婦女被謀殺。

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