《神隱少女》真實版！喚醒人與河水的記憶　守護五溝水長跑20年

▲「五溝水守護工作站」喚醒人們對美麗河水的記憶，努力推動生態維護，也重新拉近人與河道的距離。（圖／五溝水守護工作站提供）

記者林育綾／屏東報導

吉卜力動畫《神隱少女》隱喻河水遭廢棄物污染、喚醒河神記憶的情節，其實在現實世界也有相似的呼應！在屏東大武山下的五溝水，是一處寧靜又優美的親水聚落，是「五溝水守護工作站」以馬拉松長跑的精神努力20年的成果；而他們所做的工作，也是喚醒人們對河水的記憶，重新拉近人與水的距離。

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▲屏東大武山下的五溝水親水聚落，有靜謐的優美。（圖／五溝水守護工作站提供）



五溝水守護工作站站長劉晉坤提到，早期在農業社會時，每戶人家都仰賴河川和水圳，無論是取水、灌溉、洗衣、遊戲等，人跟水的距離十分親近；不過進入工業時代後，家家戶戶開始有抽水機、洗衣機，河道不再滿足過往的需求，慢慢失去從前的功能，人們也開始往河裡倒髒水、當成臭水溝，用挖土機、噴除草劑等粗暴方式管理和對待。

他感嘆說，人們跟水的距離變得越來越遠了，也逐漸遺忘了家園附近美麗的河川，許多水圳已經被當成排水溝，被人們排除廢水、丟棄垃圾，讓河川已經失去原本美好的模樣，就跟《神隱少女》的情節一模一樣。

▲為了讓河道回到過往的模樣、喚醒人們對河水的美好記憶，跟《神隱少女》情節不謀而合。（圖／甲上提供）

回憶兒時，劉晉坤常跟著母親在天未亮的一早，到五溝水邊洗衣服，也是許多客家婦女的日常。11至12月時，受到冷空氣影響，河面產生蒸氣，當河水流動時，霧氣會跟著飄移，那幅景致刻印在他的記憶裡，至今仍忍不住讚歎「美極了！」、「你以為河裡很冷，其實水裡是溫暖的，我們小孩都泡在裡面，抓蝦、抓螃蟹。」

不過當他上了國中，有一天再回到五溝水河岸，發現被蓋了護岸，在水泥化的緣故下，河道逐漸消失，周邊水草和生態也被破壞了，許多生物存活不了，河水也發出惡臭，讓他看了既難過又心痛。那座護岸，讓他感覺被拉開了跟水的距離；當時他發下心願，要回來家鄉，改變五溝水的命運。

▲「五溝水守護工作站」努力讓水圳回到原來美麗的模樣。（圖／五溝水守護工作站提供）



他在2000年回到故鄉，隔2年開始推動社區環境生態保護，與夥伴們著手努力，不過初期推動並不容易，甚至遭到村民強烈反對。因為當他們計劃保護水草時，有些老人家誤以為河道要通暢就必須「完全清乾淨」，認為水草會阻礙水流，還威脅說「如果淹水就燒光你家！」

劉晉坤解釋，其實水草並不會阻礙水流，因為當水流過時，水草會往下倒，但人們可能跟水的距離已經變得太遠了，他們沒有觀察，而是全憑自己想像、以訛傳訛的恐懼，才會這麼抗拒。

▲劉晉坤從小發願要回鄉改變五溝水的命運，從開始到現在努力了20年。（圖／台灣好基金會提供）

他笑自己當年還年輕熱血，加上有基金會團體、夥伴們一起努力，並沒有輕言放棄，也發現如果要改變河水生態，其實不用花很大的人力與物力去維護，「重點是要找對方法。」例如只要做一個設施引導水流，做些微調整，河水是生命體，自然會起變化，減少污染和達到平衡後，就有水草、魚蝦而生，對整體環境就有正面影響。

▲五溝水的生態環境改善，水草生長，水質清澈。（圖／五溝水守護工作站提供）

他們也藉由生態旅遊、生態教育、導覽等方式，吸引更多外地人到訪親近五溝水，同時認識周邊有百年歷史的客庄傳統聚落文化。在這遠離塵囂的小村落，書上形容「小橋流水人家」、「我家門前有條河，後面有山坡」的靜謐優美畫面立體浮現，成為鬧中取靜、難得一見的遊憩亮點。

因為帶動遊客前來，刺激當地經濟，而且「淹水」的傳聞也沒發生，破除了村民們心中的恐懼，自然不再抗拒；甚至會叮嚀他們該去哪一處修剪雜草，不再像從前呼喚怪手來剷除、破壞河道環境。

其實雙方的目的是一樣的，只是先前有先入為主的誤解，理解之後就能達到共識，不過他坦承，「這條路並不容易，從開始到現在，已經走了快要20年了。」

▲▼「五溝水守護工作站」經常舉行生態導覽，也帶人們認識客家庄傳統建築聚落。（圖／台灣好基金會提供）

劉晉坤說，日本許多知名的河川也有類似案例，河道生態守護者和當地居民通常需要漫長的往來溝通，有些推動也花了40年、50年；但絕對不能以速成的方式去推動，因為改變必須經歷時間之河的漫長演進，居民們會慢慢感受到，並不是光以肉眼來看，必須由時間來印證這件事，「不能急，急反而會引來反彈，這是漫長的馬拉松，長達半世紀，甚至一輩子之久。」

他從30歲開始投入守護河道，至今已經50歲，即使要一輩子，也認為值得繼續努力下去，為了留給下一代一條美麗的河。「如果你住的地方，水圳發出惡臭，你願意住在這樣的環境，或是讓孩子在這環境下長大嗎？」同時也是為了教育下一代，等孩子長大後，由他們繼續守護與推動。

▲五溝水守護工作站從事生態教育的任務，就是將人們跟水的距離重新拉近。（圖／五溝水守護工作站提供）

「五溝水守護工作站」從事生態教育的任務，就是將人們跟水的距離重新拉近，重新親密，期待許多人參加完活動後，回到家鄉也會反思，甚至進一步推動改善，他們也會協助前來諮詢的人。

他認為，人們稱呼的「臭水溝」，其實曾經也是很美好又乾淨的水溝，只是被污染了，「我們讓它回復原本的美好，也能帶動周邊自然生態的平衡。」

▲五溝水現況。（圖／五溝水守護工作站提供）

談到《神隱少女》這部動畫，劉晉坤也展露笑容說，「我看了非常多遍，根本就是我們在做的事情。」很多人把焦點放在「不要吃太多，會被殺掉的」，但他看見了人們與河水的關係。

當千尋喚醒白龍的記憶，想起名字，等於回到原來的樣子，而不是被奴役和框住的工具，「我們就像女主角一樣，我們不斷提醒自己和他人，也不斷努力讓河水回到原來美麗的樣貌。」

動畫裡也有被誤以為是「腐爛神」的河神出現，是千尋和夥伴一同努力，將破舊腳踏車、各式各樣的廢棄物、垃圾拉了出來，河神才回到原先精氣神十足的模樣。這部動畫讓他和「五溝水守護工作站」的夥伴們每看一次，就感動一次。

▲劉晉坤說自己看了《神隱少女》非常多遍，每次都有不同體悟和感動，也促使他不斷努力持續推動河道守護工作。（圖／甲上娛樂提供）



而動畫中火車行進在河道間的寧靜，同時又有生命與時間在流動，這樣的美好宛如他們守護五溝水的成果，「我常常站在水邊發呆，就能有幸福感，這也是我們可以留給下一代的幸福。」

他曾經帶國小學童下水，有些小孩就住在五溝水旁邊，後門打開就是，但從來沒有下水過，因為家裡阿嬤會罵，通常長輩也是因不了解而害怕。某次帶孩子下水時，一名小六生興奮到在水中狂奔，「因為從小看到大、看了6年，第一次下水近距離接觸，開心得像解放一樣！」那笑容讓劉晉坤知道，自己一路的堅持是對的方向。

▲維護河水的生態，也是給下一代一條美麗乾淨的河。（圖／五溝水守護工作站提供）

「五溝水守護工作站」今年也加入台灣好基金會、聯發科技教育基金會的「潮旅行」計畫，在1月15日農曆年節期間，帶旅客到萬巒五溝水作「客」。目前工作站也持續推動生態計畫，期望引流改善污水，並建立護棧道，讓人們跟水距離能更靠近且安全，同時保護水域及周邊環境生態。