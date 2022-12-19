嘉義中區扶輪社助孤老募集年菜　10年突破2000份

▲嘉義中區扶輪社協助華山孤老募集年菜 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市中區扶輪社長期支持華山老人關懷，在樂億皇家渡假酒店舉辦「聖誕心願愛心捐贈活動」，現場邀請美林國小背包客樂團及4位華山服務長輩到場同樂，讓社團聖誕聯歡活動充滿愛心與溫馨。

活動由美林國小背包客樂團的小朋友以優美旋律演奏開場，在10度的低溫中，展現熱情有活力的表演，今年總共圓夢181位小朋友的聖誕心願，現場由義竹國中蔣佳樺校長、美林國小張志郎校長、同仁國小林曜輝校長代表受贈。緊接著由美林國小附設幼兒園的小朋友編織的禮物「上帝之眼」，親自送給到場的長輩，祝福高齡長輩們健康、長壽與好運連連。

嘉義市中區扶輪社社長丁俊廷延續往年傳統，號召社友支持華山基金會孤老年菜捐贈，年菜捐贈累積數可望突破2,000份，現場精心準備了一個大禮物箱，由丁社長與社友們共同合力打開這個募集年菜邁向2000的大禮物箱，象徵性為第十年的持續捐贈留下一個里程碑。社友除了每年響應捐助年菜活動，也化愛心為實際行動，於年節前偕同站長一起將年菜親自送至孤老家中，溫暖長輩的心。

丁俊廷表示，扶輪社今年是第十周年協助華山基金會老人年菜捐助，一直以來扶輪社對老人的愛心與關懷都是不遺餘力的，未來也會持續的協助」。丁俊廷社長裝扮成聖誕老公公，發放聖誕小禮物給到場的小朋友及長輩，現場氣氛溫馨。

華山基金會現正進行「第20屆愛老人 愛團圓」公益活動，募集弱勢長輩112年服務經費及春節愛心年菜。在疫情衝擊下，亟需各界幫忙，期盼發揮愛心加入「愛老人守護天使」行列，有錢出錢有力出力，每天捐助40元、每月1,250元、一年15,000元或愛心年菜一份700元。愛心專線：（05）283-1003 楊先生，郵政劃撥帳號：31545786，戶名：華山基金會（備註：112春節），歡迎索取信用卡授權書或諮詢其他捐款方式。