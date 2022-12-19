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阿根廷3度奪得世足冠軍！　彭博社曝經濟都有「這巧合」

▲▼阿根廷世界盃奪冠，球迷嗨爆慶祝。（圖／路透）

▲阿根廷世界盃奪冠，球迷嗨爆慶祝。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

35歲球王梅西（Lionel Messi）率隊贏回2022卡達世界盃冠軍，也是阿根廷睽違36年再奪大力神盃，引發舉國沸騰歡慶。但《彭博社》根據阿根廷央行數據指出，該國史上三次在世足奪冠，當年年度通貨膨漲率都超過或逼近100%。

1978年，阿根廷主辦世界盃，擊敗荷蘭首度奪冠，當年平均通膨率飆至176%。1986年，藍白軍團遠赴墨西哥比賽，在球王馬拉度納（Diego Maradona）的率領下踢走西德，二度抱回大力神盃，但當年平均通膨率也高達116%。

今年年初，阿根廷通膨率約50%，估計本月達到99%，而且很快就會來到3位數，明年年底通膨率恐怕仍將接近100%。該國已因作物歉收影響關鍵商品出口，經濟備受衝擊，若參考歷史經驗，2023總統大選恐怕帶來更多市場與經濟波動。

▲▼阿根廷世界盃奪冠，球迷嗨爆慶祝。（圖／路透）

▲▼阿根廷世界盃奪冠，球迷嗨爆慶祝。（圖／路透）

▲阿根廷民眾歡慶世足奪冠，暫時忘卻了艱困的經濟處境。（圖／路透）

《彭博社》形容，阿根廷是一個危機頻繁發生的國家，通貨膨脹更是歷史上長期存在的問題，人民已經面臨長達數月的經濟與政治不確定性。儘管工作機會回升，失業率也在下降，但對許多勞工而言，薪資成長仍低於通膨，意味著他們正在失去購買力，極端貧窮正在增加。

不過，梅西與國家隊的勝利，為人民帶來罕見的狂喜及幸福時刻，也是悲慘日常生活中迫切需要的解脫。當地時間18日下午，歡樂的球迷揮舞國旗，湧上首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的街道唱歌跳舞，也有成千上萬人不惜千里飛到卡達看比賽，包括41歲的皮亞諾（Emiliano Piano）。

皮亞諾到場觀看阿根廷本屆7場比賽，「對我個人來說，這是夢想成真。追了五屆世界盃後，我終於可以看到梅西成為世界冠軍。」他直言，梅西的勝利「是一項團結國家的成就，它無法解決任何問題，但政治分歧不再存在，你會為這一刻感到感激。」

▲▼梅西率領阿根廷在19日的世足決賽中奪冠。（圖／路透）

▲梅西率領阿根廷在世足決賽中奪冠。（圖／路透）

 

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