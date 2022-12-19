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「地下政府」更可怕　前縣長喊《選罷法》斷不開黑道

苗栗縣長當選人鍾東錦（中）在選舉期間一再被提及黑歷史，結果仍勝選，苗栗縣長徐耀昌（左）2日頒贈他「名孚眾望」匾額表示祝賀。（圖／報系資料照）

▲苗栗縣長當選人鍾東錦（中）在選舉期間一再被提及黑歷史，結果仍勝選，苗栗縣長徐耀昌（左）2日頒贈他「名孚眾望」匾額表示祝賀。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

行政院院會15日通過《總統副總統選舉罷免法》及《公職人員選舉罷免法》部分條文修正案，並送立法院審議，規定曾犯違反國家忠誠、黑金槍毒、賄選前科及被判重刑重罪的人將不能登記參選公職。朝野政界對此次修法有不少質疑，認為執政黨面對「黑道治黨」的批評，以修法轉移國人注意力；前台南縣長蘇煥智更直指，相關禁止參選的法條早就存在，根本不需要草率立法，反而應該在《政黨法》裡限制黑道主導政黨決策，才是正辦。

行政院長蘇貞昌表示，此次修法是回應民意的要求。但這次九合一選舉前，民間團體早就公布全國各地候選人的前科資料，而在受高度矚目的苗栗縣長選戰中，民進黨緊抓無黨籍候選人鍾東錦的前科紀錄狂打；不過，民主國家選舉是民意的實現，以結果論，看來民意能夠接受鍾東錦這名更生人，讓他高票當選。另外位曾名列「十大槍擊要犯」的桃園市議員段樹文，也再度高票連任，他不諱言自己的黑歷史，表示那是當地居民都知道的事，但正因為那段過去，讓他有能力為鄉親做事情。

根據「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」公布的資料，2022國民黨共提名457人中，具犯罪前科者66人，佔比14.4%；以無黨籍參選的候選人合計613人，具犯罪前科者79人，佔比12.9%；而民主進步黨共提名380人，具犯罪前科者36人，佔比9.5%。不過，其中的前科包括貪污（含詐領助理費）、賄選（含收賄）、詐欺、圖利、妨害名譽及酒駕等各種罪名，若論涉「黑金槍毒（販賣）」，則有12人，其中只有兩名為民進黨提名，其他均為國民黨或無黨籍，也難怪外界批評，民進黨禁止特定前科者參選，簡直是「選不贏你、就不讓你選」。

前台南縣長蘇煥智認為，行政院貿然提出排黑修法草案限制人民參政權，不符合民主國家立法程序。（圖／劉耿豪攝）

▲前台南縣長蘇煥智認為，行政院貿然提出排黑修法草案限制人民參政權，不符合民主國家立法程序。（圖／CTWANT提供）

「急急忙忙地想要快速通過『反黑金』、『擴大排黑參政條款』，頗有讓人聯想到是扭轉『民進黨黑金化』形象的短線政治操作模式。」前台南縣長蘇煥智指出，民主國家立法應依循公開、透明的程序，行政院應該要先對外公布草案，並舉行公聽會，廣納社會各界的意見，才能讓修法內容完備；但現在連要修法的內容都還未公開，就要經過行政院會通過，貿然推出政院版修法提案，這樣的立法不僅草率，程序也不正當。

蘇煥智舉例說，行政院的草案中規定「曾犯《組織犯罪防制條例》之罪經判刑確定者」不得登記參選，但事實上，該條例第13條就已經明訂「犯本條例之罪，經判處有期徒刑以上之刑確定者，不得登記為公職人員候選人」，而且對推廌的政黨還有連坐的罰則，再修《選罷法》恐怕宣示意味大於實質意義；況且，如果只是黑道組織中的小弟，就曾因為被判過刑，就剝奪他一輩子參政的權利，似乎也太過嚴苛，「《組織犯罪防制條例》規定的範圍，還可適用於詐騙集團等等各種形態的犯罪組織，如果檢警能徹底執行這項法令，就很夠用了，實在不需要另外修法。」

蘇煥智進一步指出，民進黨面對的不是黑道參與公職，而是更嚴重的黑道透過「地下政府」，實質掌握蔡政府裡中高階政府官員的人事任命，及重大案件的喬事利益分配。他痛批，蔡英文總統刻意不讓新境界文教基金會副董事長洪耀福、民進黨中常委黃承國等英系核心人物擔任公職，一方面就是為了避免公務員身分可能觸犯《貪污治罪條例》問題；同時出事時自動切割以保護自己，是一個有心安排的防火墻。

蘇煥智指出，這些「地下政府」人士實際掌握政令，根本不需要、也不想要參選公職，修法對他們來說無關痛癢，因此建議，若真要解決黑金治國的問題，應該修《政黨法》，限制黑金槍毒人士擔任黨內決策性職位。

民進黨主席蔡英文（中）在九合一選前2日召開「終結黑金、贏回正義」記者會，率苗栗縣長候選人徐定禎（右起）、宜蘭縣長候選人江聰淵、南投縣長候選人蔡培慧誓言贏回被黑金把持的家鄉，但3人均落選。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

▲民進黨主席蔡英文（中）在九合一選前2日召開「終結黑金、贏回正義」記者會，率苗栗縣長候選人徐定禎（右起）、宜蘭縣長候選人江聰淵、南投縣長候選人蔡培慧誓言贏回被黑金把持的家鄉，但3人均落選。（圖／CTWANT提供）

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