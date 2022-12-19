熱門車推薦！大學生適合車款大不同　第一次買車該注意什麼？

▲大學生族群買車固然讓人興奮期待，也別忘了要兼顧安全。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

許多大學生都習慣以機車代步，準備好展開自由生活了嗎？針對「大學生族群」推薦機車類型，無論你是男生、女生，或是熱愛跑山、出遊的學生，想要的車種大不同，買車固然讓人興奮期待，也別忘了要兼顧安全，還需要考慮其他保險等雜費，那麼第一次買車該注意什麼？

購車時應以使用者需求為考量，不同的族群適合的車種也不同，若常會載朋友，隨身需要帶兩頂安全帽，建議挑選置物空間大、椅墊長的車款，例如YAMAHA勁豪、SYM新迪爵DUKE 等熱門車款，而在意外觀又要好騎乘的族群，則建議外型精美、腳踏板空間大的車款，有SYM Fiddle、KYMCO LIKE等熱門車款。除了挑車很花心思，選擇車險更是重要！大學生新手上路，騎乘經驗不足，路況亦不熟，對臨時的突發狀況難以即時反應，為降低可能的損失，車險更是不能少，建議機車族除了必備的強制險以外，可以選擇第三人責任險、駕駛人傷害險兩大險種，才能多一層保障。

▲機車險保障大不同。（圖／國泰產險提供）

大學生騎車上下學雖然方便，但也擔心路上發生突如其來的意外，在山上校區就讀大學的林姓學長，回憶起身為少數有機車的大一學生，聯誼時候總是無往不利，因為要下山出遊雙載是家常便飯，有次卻在轉彎處不慎打滑導致後座女同學受傷，本想出大事了，幸好對方家長並無太過份地責怪與求償，更感謝買新車時媽媽堅持強制險之外加第三人責任險，減輕不少負擔，事情才能圓滿落幕。

▲下山出遊雙載是家常便飯，卻在轉彎處不慎打滑導致後座女同學的傷痕累累。（圖／取自付費圖庫）

「肉包鐵」的機車族在行車安全一定要知道，法規規定強制險是基本保障，當遇到自撞意外時強制險賠償對方的金額有限，因此當對方的損失超過強制險上限則需要自掏腰包，估算他人求償金額不容易，處理別人的財損跟受傷更麻煩，因此除了強制險，加保第三人責任險在發生超過強制險可賠償範圍之外時，就由第三人責任險來賠，可以彌補強制險的不足。

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但強制險加上第三人責任險的保障就足夠了嗎？有許多騎士在真正理賠時才知道第三人責任險只保另一台車，沒有保障自己和乘客，只有保駕駛人傷害險才能保障自己的醫療相關費用，為了讓自己和家人都能放心展開大學新生活，年輕族群習慣上網搜尋購車、保險資訊，爬文發現前輩建議上路前事先投保強制險、第三人責任險及駕駛人傷害險，才能同時保障駕駛人、乘客、第三方，保障更全面，國泰產險提供的線上投保方式貼切年輕族群需求，在網路上即可快速試算並直接投保，省時間之外也可減少人群接觸，快速便利又安全。

▲手機即可線上投保國泰機車險，更貼切年輕族群的習慣。（圖／取自官網）

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