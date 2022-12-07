台南西羅殿天公爐子埋生雞腿...男辯還願　民俗專家：瞎扯

▲男子埋生雞腿在台南西羅殿天公爐辯稱還願，民俗專家直言瞎扯。（圖／資料畫面）



記者游瓊華／台中報導

台中一名30歲呂姓男子上月跑到台南西羅殿將一隻生雞腿埋入天公爐，還嘴噴米酒，呂男辯稱他是為了「還願」才會將生雞腿埋在天公爐。對此民俗專家廖大乙相當不以為然，直言瞎扯，「除了虎爺是拜生豬肉外，其他神明都是要拜熟食，而且還願要光明正大，怎麼會偷偷摸摸！」認為呂男是為了下降頭，被抓到才以還願當作藉口。

▲廖大乙認為，呂男對宗教走火入魔，疑似是在下降頭，被抓包才辯稱是還願。（圖／資料照片）



廖大乙表示，還願是感謝神明讓信徒實現心中所願，應該要光明正大，甚至敲鑼打鼓，讓眾人知道神威顯赫，怎麼會偷偷摸摸，等到警方找上門才說是為了還願。廖大乙也提到，自己不認識呂男，但從新聞畫面中可判斷呂男對宗教、法事有涉略，但疑過於偏執、狂熱，已到走火入魔階段。

廖大乙更強調，祭拜眾神明，除了拜虎爺用生豬肉之外，其他都是用熟食且用公開的方式，呂男「用生雞腿帶血已是忌諱」。

11月29日上午，南勢街西羅殿工作人員清理大門天公爐時，發現一支生雞腿，經調閱監視器查看，發現呂男於27日凌晨2時許，在天公爐內插入雞腿，並有噴吐疑似米酒之情事，呂男事後辯稱他係為「還願」才會將生雞腿埋在天公爐，全案訊後將依公然侮辱廟宇罪嫌，將全案函送台南地檢署偵辦。