墨龍太子降駕「抬手就是一巴掌」！女轉半圈驚恐摀臉　專家說話了

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

苗栗頭份太玄宮日前舉行廟會活動，神明「墨龍太子」降駕，不料乩身卻疑似嫌一名女工作人員著裝速度太慢，抬手就是一巴掌，現場突然傳來清脆響亮的一聲，畫面曝光後引起輿論撻伐。對此，民俗專家廖大乙直言「不可能」，「神明不會跟一般凡人計較，更何況當眾公然侮辱小女子，這是怒犯天條！」

影片中，當時墨龍太子降駕，乩身臉、手都已塗黑，身旁還圍繞著數名工作人員協助綁頭帶著裝，不料乩身卻疑似嫌一名女工作人員手腳太慢，突然抬手就是一巴掌，力道之大，不僅可以清楚聽到清脆聲響，該名女子整個人還轉了大半圈，當即摀臉低頭，嚇得退到一旁；而其他人見到女子被打，仍是繼續忙著手邊工作，只有一名阿伯上前關心。

▲墨龍太子降駕，乩身突賞女工作人員一巴掌。（圖／翻攝自YouTube／Willian chen）

畫面在社群網站曝光後引起熱議，網友紛紛前往宮廟臉書粉專洗版，怒轟「我真的傻眼了，無法認同這種乩身的辦事態度，我一直覺得神明都很慈悲，不懂這位乩身為啥動手」、「而且都沒有人安慰被打的那位小姐耶！是習以為常了嗎」、「不管神多厲害，打人就是不對」、「問事安全帽請戴好」、「添香油錢可以用Sent Tree Pay嗎？」

對此，廖大乙也直指「神明不可能打人！」廖大乙說，能夠當上神明、坐上供桌被人膜拜的，都是先成佛、心有忠孝仁愛信義和平的才有可能，不可能跟一般凡人計較，甚至甩巴掌、當眾公然侮辱一名小女子，「這是怒犯天條！」

廖大乙認為，當眾打人巴掌，是非常不禮貌的行為，「現在社會中、道上的江湖中人，很多開地下錢莊、八大行業的都會拜關公，關公都不會懲罰他們，更何況小女子犯的又不是什麼滔天大罪，她是盜賣國土、還是販賣人類？有什麼大錯要被當眾侮辱？這在《刑法》上就已經犯了公然侮辱，更何況神明、成仙成道的神，不可能跟凡人計較！」

廖大乙表示，神佛借體附身，是要勸人為善，正神不可能打人，「那位乩身可能是中邪卡陰、不然就是假借神明附體，行施暴抱怨之心，看你不爽，就利用神明來打你！否則真的不至於如此！」

▼民俗專家廖大乙。（圖／廖大乙提供）