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寒流來襲　全台2天121人「無呼吸心跳」送醫

▲▼救護車。（示意圖／記者陳雕文攝）

▲寒流因OCHA送醫的個案，大多都是長輩。（示意圖／記者陳雕文攝）

中央社

寒流來襲，全台溫度明顯下降，越晚越冷。各地政府統計這兩天共接獲121件內科OHCA救護案，但無法判定為天冷因素所致，詳細死因須由醫院判定。消防單位呼籲民眾早晚注意保暖。

中央氣象局表示，今天各地溫度明顯下降，越晚越寒冷，白天北台灣溫度僅攝氏14、15度，台南以北16到18度，高屏及花東為19到21度；下半天起，由濕冷逐漸轉乾冷，降雨減緩。全台消防局、衛生局統計16、17日接獲內科OHCA（到院前心肺功能停止）案共達121件，但死因是否為低溫引起無法確定，仍待醫院判定。離島的澎湖則有7件內科OHCA救護案。

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消防單位提醒民眾，早晚注意保暖，老人及心血管疾病患者，不要頻繁進出溫差太大場所，應規律服藥、避免早晚外出運動，同時也呼籲應注意居家環境通風及電熱器用電安全，避免緊閉門窗造成一氧化碳中毒及火災發生。

▲寒流來襲，外出時穿戴手套厚襪禦寒，以洋蔥式穿著保暖衣，長者或過敏氣喘的人可戴口罩。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲寒流來襲，外出時穿戴手套厚襪禦寒，以洋蔥式穿著保暖衣，長者或過敏氣喘的人可戴口罩。（圖／記者王兆麟翻攝）

而在救護方面，人數最多的是高雄，自昨天統計至今天下午4時止，共受理21件內科OHCA案，但原因是否天氣寒冷造成，仍無法獲得證實確定。

在北部地區，則以雙北人數較多，昨天至今天晚間7時30分止，台北市有20件內科OHCA救護案；新北市共17件內科OCHA送醫，個案也大多都是長輩。

至於宜蘭縣從15日上午8時至今天上午8時，有2例內科OHCA案；基隆市這兩天則是接獲2件內科OHCA。桃園市9人死亡，死因均無法確定是否為低溫引起。

新竹市昨天至今天計有5件內科OHCA案，新竹縣有5件，苗栗縣為6名，彰縣2件，南投縣3件，雲林縣2件，嘉義縣5件，嘉義市1件。

台南市方面，消防局統計，從昨天下午5時至今天下午5時有7人OHCA，是否因天寒而出現心血管疾病，由醫院判定。屏東縣有8件，但無法判定是否為寒流引起猝死案件。

花蓮縣消防局統計，自昨天至今天晚間6時接獲6件內科OHCA救護案，確切病因仍有待釐清。

另外，台中市及台東縣則未接獲因為天冷身體不適緊急送醫或猝死案件。

至於外島的澎湖，自今天凌晨0時起至晚間8時止，共接獲7件內科OHCA救護。

▼今天受入冬首波寒流影響，太平山氣溫也下探4度。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼今（17）天受入冬首波寒流影響，太平山氣溫也下探4度。（圖／記者游芳男翻攝）

▼氣象局17日下午發布低溫特報，全台除台東、澎湖，其他縣市皆在低溫特報範圍。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

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