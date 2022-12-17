帶財的車車！「輪胎卡金鍊」他一看卯死　千人看傻：我的只吃釘子

▲輪胎卡到金鍊，讓原PO又驚又喜。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

真的踩到黃金了！一名車主透露，某天檢查輪胎時，驚見一條金鍊子卡在輪胎深溝裡上，他隨即拍下畫面PO網，照片引發眾網友羨慕不已，「帶財的車車」、「果然是親生的的，沒有白養還帶財來著」。另有苦主討拍表示，「我的只會吃釘子」、「為什麼別人的都比較好，我的都吃銅吃鐵吃石頭！」

一名網友在臉書《爆廢公社》貼出一張輪胎照片，不過安全線卻卡了「一條金鍊子」，讓原PO卯死笑虧，「長大了會自己賺錢了！」從照片可見，從金鍊子的長度來推測，應該是手鍊或腳鍊。

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文章曝光後，引來5千多名網友驚呼，「好輪輪，主人沒白疼你」、「哇真巧，我昨天也壓到黃金耶，但是我是動物的黃金（哭哭）」、「這孩子真乖巧」、「羨慕還會長大賺錢」、「名符其實踩到黃金」、「帶財的車車」、「果然是親生的的，沒有白養還帶財來著」、「我的只會吃釘子」、「這孩子真懂事」。

也有人也笑虧，「嚇到我！趕快看了自己的腳鍊一眼」、「趕快收起來，不然就丟水溝，千萬不要拿去警局，不然會被失主告」、「真金就賺到了，拿去店家黃金回收」、「如果是鍍金或是沙金反而虧大了」、「咦～那不是我一直在在身上的那條嗎」。也有網友質疑真實性，「自己放的？」「完全沒有磨損」。

▼網友封稱為「發財車」。（圖／翻攝爆廢公社）

