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正妹戴腳環遭嗆「有在賣身」！典故曝光一票人驚呆：真有這種說法

▲▼腳鍊,腳環,飾品,配件,時尚,潮流,風格。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲一名女子愛美戴腳環，卻被顧客嗆「有在賣身」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

女人愛美是天性，戴什麼飾品都不讓人感到奇怪。一名女子為了時尚，於是在腿部戴了腳環，沒想到因此遭嗆「賺吃查某（台語：有在賣身的女性）」，讓她氣得忍不住翻白眼。令人意外的是，網友查詢典故後，發現以前竟然真的有這種說法，讓不少人驚呆。

這名女子在「爆怨公社」表示，她上班的餐廳有名阿伯時常光顧，平時阿伯會稱呼她是「胖子」，這些她都忍下來了，沒想到阿伯1日來店裡時，看見她有戴腳環，竟然開口稱「戴腳環是賺吃查某」，讓她氣得不禁翻白眼，也上網詢問是否有這種說法。

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多數網友聽完以後，不禁出言駁斥，「亂講，戴腳環是時尚」、「沒聽過，什麼封建社會八股思想」、「回他：吃你家的米還是喝你家的水了是嗎」、「說這種話的人水準也沒好到哪裡吧」、「有些男生也會戴啊，不就炭甲雜播？」

▼想要配戴什麼飾品，都是自己的權利，不必聽他人指指點點。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼上班族,OL,女同事。（圖／翻攝自pixabay）

後來有人上網查詢，發現古時候有種「下海系紅繩，從良斷青絲」的說法，意味著古時候女子為了生活所迫，只能賣身求生，這些女子會在身上繫上一條紅繩，大部分是在腰間，少部分在腳上。至於「從良斷青絲」的意思則是，從良嫁人後割斷頭髮，意味著拋開過去、重獲新生。

典故曝光後，也讓不少人驚呆，直呼「長知識了」。但即便如此，還是有不少人告知，只要是自己喜歡，就不必管別人怎麼看，「古代是有這種說法，所以有些有聽聞的老一輩都看不慣，一來是犯人才在腳上帶銬二來是以前賣身女子會戴。但我覺得自己喜歡不妨礙別人也無妨」、「這種事情聽聽就好，不要當真」、「會不會他是怕你不知道有這一層含義，所以提醒你而已，如果你自己知道有這種說法但不在意倒是無所謂。」

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