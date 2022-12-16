嘉義大林國中新建PU跑道啟用　昇恆昌、佐登妮絲每年挹注經費

▲嘉義大林國中新建PU跑道啟用。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣立大林國中操場原是紅土跑道，但每每因風沙塵土飛揚，雨季時長滿雜草、跑道不平整等問題，造成學生使用及田徑運動不便，安全及功能性更是不足，嘉義縣政府重視校園運動設施及學子安危，協助大林國中向教育部體育署爭取經費1050萬元新建PU跑道，16日上午落成啟用。

大林國中今舉行77周年校慶，多位傑出校友回娘家，校慶典禮安排跑道落成啟用典禮，由縣長翁章梁、教育處副處長顏廷育、家長會長劉光藝及多位校友剪綵，與眾學子慶祝PU跑道誕生，場面熱鬧。

教育處指出，除新建PU跑道，包括排水設施、跑道周邊植樹相鄰處也施作截根牆、增加植物綠覆率等，工程施作改善跑道品質更兼顧校園環境永續發展。

校長簡淑玲表示，因為有縣府的大力支持與協助，讓學校有全新的跑道，嘉惠全校師生，提供學生安全無虞的運動場地，同時感謝立委陳明文、縣議員、民代及地方人士爭取整建。

此外，為感謝長期捐贈校方經費的單位與企業，翁縣長親自頒發捐資興學感謝狀，包括現任世紀鋼鐵結構公司董事長，同時也是校友的賴文祥先生捐助經費50萬元；最近全台最夯的熱門景點佐登妮絲城堡，從今年起每年挹注24萬提供學校樂旗及相關藝文活動，今由公關總監廖奕凱接受表揚。

校友林坤河以母親林幼英名義每年提供獎助學金18萬，這份獎學金始於70年，已持續40多年；昇恆昌董事長江松樺以母親江許笋基金會的名義，每年資助15萬用於學校藝文活動經費，今2人無法到場，由簡淑玲校長及黃雅靖主任代為領受。

翁章梁說，新整建的PU跑道美觀又實用，大林國中有近80年設校歷史，培育諸多優秀人才在各行各業發光發熱，更不忘回饋母校學弟妹們，是一所優質且健康的學校，期望社會結合學校的力量，一代又一代培育出最好的台灣人。