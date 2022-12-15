春節小三通卡關？陸疫情蓋牌　王必勝：指揮中心建議「要非常謹慎」

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

小三通可能卡關？王必勝今（15）日重申小三通是否開放，評估基於中國疫情與離島醫療防疫量能，但兩者評估都相當困難，最後給予建議為「要非常謹慎去考慮」，但是否開放、如何開放，都由主責單位決定。

因應新冠疫情，台灣從2020年2月10日起暫停小三通客運船舶往來，至今沒有恢復。近期傳出春節前重啟小三通的聲浪，王必勝等指揮中心代表甚至於本周二前往金門視察，被視為小三通重啟的重要指標，但他昨又於臉書發文說中國疫情難以理解，短期難評估交流。

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王必勝今日於疫情記者會中說明，針對小三通，指揮中心會從防疫角度進行評估，除蒐集資料，前幾天也到金門現場視察。防疫觀點評估基於兩點，分別是「中國疫情」與「離島醫療防疫量能是否充足」。

王必勝說，就第一點中國疫情評估「大家有沒有查到，中國昨天通報確診僅1977人，數量相當的少，這是否事實，對我們來說實在非常困難」。而基於對疫情評估困難，也很難評估離島醫療防疫量能到底是否充足，如果不夠要如何準備，都無從評估，只能建議主責單位「要非常謹慎去考慮」。





▲指揮中心指揮官王必勝12/13赴金門視察。（圖／指揮中心提供）

但是否意味指揮中心傾向現在不要恢復小三通？王必勝僅回應，在評估一個地方的疫情時，確診數是我們第一個最重要的根據，但中國方面已經沒打算繼續統計，在沒有確診數的狀況下，很難估計。

其次，指揮中心更關心的是，小三通要經過離島作為中轉，必須考量離島居民的健康跟安全，因為金門馬祖都只有一家醫院（部立金門醫院、連江縣立醫院），而且醫療量能非常有限，如果中轉過程產生大量的有症狀者，這個量不用很大，就可能超出他們能承受的範圍，將嚴重衝擊當地醫療量能，所以才說要謹慎考慮。