即將上任！桃園舉辦里長職前工作講習　鄭文燦：盼讓資源多一點

▲桃園市長鄭文燦出席里長職前工作講習。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第3屆里長職前工作講習(南區)、15日於市府大禮堂舉行。市長鄭文燦恭喜連任里長及新科里長通過民主選舉的考驗，獲得里民、鄉親的信賴，未來4年將在第一線為鄉親服務。鄭市長指出，這8年來，市府相當注重每位里長所反映的民意，除積極協助里長處理各種事務，也讓每位里長資源多一點、壓力小一點，工作推動順利。

鄭文燦表示，市府為里長提供的政策資源相當多，並請各區公所協助里長團隊對接市府各單位，讓里長可運用的資源不限於鄰長團隊，還要包括環保志工、守望相助隊、急難救助、低碳環境營造、社區營造、關懷據點等社福事項及防災工作。

鄭文燦提到，里長工作五花八門，除上述提及的各項社福事項及防災工作外，還包括動保推動、宗教活動、里內婚喪喜慶、文化慶典等，因此里長繁忙的工作角色，也可被稱之為是一名「小市長」。

鄭文燦強調，今日的里長職前工作講習包括國民法官制度宣導、里長權利義務說明、司法改革宣導外，還有公務員違法案例分析，避免因疏忽而不慎違反規定。鄭市長也勉勵里長團隊，除需積極掌握由政府提供的資源外，更要建立起社會民間資源，才能讓里長工作越來越順利。

而桃園是全國成長最快的縣市，8年來桃園增加逾21萬人，隨著人口的增加，里內的工作、建設也隨之增加許多，他期許里長團隊除要加強急難救助、弱勢家庭照顧外，更要仔細掌握每項工作、建設的狀況，讓民眾的生活、交通等民生影響降至最低，相信未來4年，里長的工作必定既辛苦又精彩。

鄭文燦表示，目前里長權利及福利正逐步提升，期盼未來隨著中央規定的調整，完善里長各項權利，提供里長更多的保障。桃園市第3屆里長即將於12月25日上任，任期4年。