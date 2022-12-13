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英外相演說：應跨出舒適圈　與亞非拉美建立新關係

▲▼英國外交部長柯維立（James Cleverly）。（圖／路透）

▲英外相柯維立發表對於國際關係布局的演說。（圖／路透）

文／中央社倫敦12日綜合外電報導

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）今天發表上任後首次重大演說，詳列他的計畫，宣稱要讓外交部化身「銷售員」，讓英國與亞洲、非洲與拉丁美洲各國建立新關係。

「每日郵報」報導，柯維立在英國外交部的羅加諾廳（Locarno Suite）告訴各國外交官，英國不能一直安逸地待在現有盟友的舒適圈當中。

他認為，外交部的任務是要和「經濟方面正在成長」，以及全球「影響力正在提升」的國家接觸，並強化關係。

柯維立表示，「地緣政治重心」正在「朝東及朝南移動」，並稱英國人口的平均年齡比起巴西、印尼和印度要老上許多。英國的人口年齡中位數是40歲，相形之下，巴西是33歲、印尼30歲，印度更是僅有28歲。

他說，因此這些國家需要的是經濟成長、創造就業，以及滿足年輕人的願望。這代表的是吸引投資，全面開發國家天然資源，以及掌握新科技的脈動。

柯維立指出，在這些及其他種種領域，「英國要展現我們會是，也願意成為一個可被信賴的長期夥伴」。

不過他不願意給出一個「詳細名單」，列出英國究竟想與哪幾個國家深化關係。

他還表示，他的政策沒辦法「很快見到分紅」，呼籲政府觀望「未來10年、15年，甚至20年以上」的發展，並在結交新盟友上發揮「戰略耐力」。

他表示，當今是一個改變迅速的時代。在2001年，全球還有80%國家與美國的貿易往來多於中國。但到了2018年，情況幾乎完全反轉，有近70%國家與中國的貿易額勝過美國。

他說，在未來數十年，有更大比例的全球經濟，同時也是全球勢力，將掌控在亞洲、非洲和拉丁美洲的手中。這些國家將決定國際秩序，現實是這種情況顯然已存在一段時間，但他不認為現在的英國外交政策有完全趕上這種趨勢。

前任英國外相，同時也是前首相特拉斯（Liz Truss）曾經要對抗中國的「一帶一路」倡議。這項計畫目的是深化中國的全球影響力，但被批評者貼上「債務陷阱外交」的臭名。

柯維立今天上午警告各國「不要被其他哲學理念所蠱惑」，聲稱英國和發展中國家要推動的新夥伴關係願景，「建立在信任，而非強迫之上」。

柯維立形容他的計畫是對「英國長期立場的革新」，且堅稱他並不是要猛然改變英國的外交政策方向，但表示如果英國不努力與成長中的世界強權確立「基本」關係，英國將會「詛咒自己的自滿」。

他並稱，英國的外交官不該是坐在包廂裡的評論員，給出一堆想法和分析，而該是在球場上奔跑的球員。

「外交政策的目的不是評論，而是做出改變。英國有機構，有影響力，英國也能發揮槓桿作用，而我的工作就是去使用它們。」

柯維立在演說後的提問環節，被問到英國近來經歷政治動盪，從9月起短時間內撤換3名首相，是否使得英國變成一個較不可靠的夥伴。

他對此表示，英國是一個基礎堅實的國家，有非常可靠健全的機構。「你們說的只是我們經歷的短期動盪，當然，這登上了所有媒體頭版。但是當我在世界各地與他人對話時，他們會提到，而且是以非常正面的方式提到我國基礎面的穩定性。」

他說，英國必須朝「現有的友誼和盟友」之外拓展。

「我們必須把我們的優點賣出去，必須化身銷售員，把優點推銷出去…我們遵守國際法規、有和平機制來化解爭端、我們朝擁抱人權與多元性的方向邁進，這些正是我們政治哲學的基石。」

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