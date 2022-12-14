婦人看診到一半突昏迷　番路鄉衛生所CPR鬼門關前救回一命

▲▼ 看診婦人突昏迷 番路鄉衛生所即刻CPR搶救一命 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

番路鄉一名80歲婦人因頭暈至衛生所看診，等候期間突失去意識及心跳，番路鄉衛生所醫護即時CPR急救，經救護車護送就醫治療，7日病情穩定出院，14日番路鄉衛生所林文淵主任特到宅關懷訪視送祝福。

林文淵說，婦人12月2日至衛生所看診，當時坐在椅子上休息，輪到她看診時，叫喚她卻無反應，衛生所團隊立即評估生命徵象，發現無呼吸心跳立刻施行CPR搶救，持續1分鐘後婦人逐漸恢復意識，後續由救護車載送至天主教聖馬爾定醫院急診，並入加護病房治療，所幸復原良好轉普通病房，於12月7日康復出院。

衛生局長趙紋華表示，適逢冬季氣溫下降，早晚溫差大，是心臟病猝死高危險期，民眾要注意保暖及預防保健，突發性心跳停止時，能在1分鐘內給予 AED電擊及心肺復甦術(CPR)，急救成功率可高達90％，每晚１分鐘，存活率將遞減7至10％。

嘉義縣衛生局推動AED安心場所認證，每年開辦CPR+AED教育訓練，18鄉鎮市衛生所皆為安心認證場所，並對放置場所推動免費急救技能訓練簡易版課程，此次番路衛生所醫護團隊把握黃金救援時間，及時挽回婦人一命值得嘉許。

衛生局呼籲，民眾若遇意識不清倒下的患者，除施以心肺復甦術(CPR)救援，並可善加運用周邊場所可使用之AED（自動體外心臟電擊去顫器），使用口訣：「叫、叫、壓、電」，叫-確認反應及呼吸；叫-請旁邊民眾協助快打119求救，並取得AED；壓-胸外按壓；電-使用AED（開、貼、插、電），可降低憾事發生，讓民眾能安心在嘉。