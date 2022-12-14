冷研碳索館　馬稠後工業園區內首獲觀光工廠評鑑標章

▲▼ 馬稠後第一期產業園區冷研碳索館通過「觀光工廠評鑑標章」 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣馬稠後第一期產業園區裡的冷研碳索館近期通過經濟部評鑑，成為園區內首家取得觀光工廠評鑑標章的廠商，也讓嘉義縣通過評鑑的觀光工廠數增加至8家，縣長翁章梁表示，後疫情時代國內旅遊盛行，消費者對於旅遊品質要求日益加深，長期以農業大縣著稱的嘉義縣，因有得天獨厚的山海平原等自然美景，觀光旅遊一直是最大的優勢！

各縣市觀光工廠近年盛行親子旅遊，嘉義縣為強化旅遊深度及廣度，110年底嘉義縣市觀光工廠、故事主題館、園區等業者成立大嘉義觀光工廠暨文化產業協會，目的就是透過交流達成資源分享、異業結盟，進而協助輔導符合資格的工廠業者積極爭取評鑑通過，而冷研碳索館也是創會成員之一，歷經近一年的輔導及努力，終取得觀光工廠評鑑認證。

嘉義縣在舊有工業區及大埔美精密機械園區，原有7家經評鑑認證的觀光工廠（台灣啤酒嘉義酒廠、民雄金桔、民雄卡普秀、卡羅爾銅管樂器、余順豐花生、梅山梅問屋、欣欣水泥），今年再加上於馬稠後第一期產業園區蓋新廠的冷研碳索館，8家觀光工廠在地深耕多年，所經營的產品各自不同且各具在地特色，是觀光旅遊很重要的節點。

觀光工廠國際化已逐漸深耕產業教育，經濟部也表示觀光工廠已是台灣發展國際觀光的重點之一，讓世界看見軟硬實力兼具的製造產業轉型，並體驗台灣在地產業的獨特魅力。

冷研碳索館是台灣首間氣體主題觀光工廠，藉產業優勢與淨零碳排環保議題，透過生動有趣的解說導覽及設施體驗，深獲消費者肯定二氧化碳應用的價值，更能在多元產品開發下，思考循環經濟的永續商業模式，將一甲子的產業背景轉化為「碳知識經濟的啟蒙基地」，觀光工廠新型態更是產業與消費者間深度旅遊、寓教於樂的休閒場域，提供休憩的好選擇，冷研透過多角化經營的資源整合，帶大家深入了解科普體驗知識的文化內涵。

冷研碳索館擁有首創吸睛乾冰瀑布、夢幻煙霧泡泡樹，場館內更能感受親手做乾冰的新奇感、各式互動科學體驗的瘋狂與創意DIY的趣味滿足，味蕾上推出嚴選特色料理，榮獲綠色餐廳，而在民生應用上開發首台MIT氣泡水機，以減塑結合工藝設計金屬元素帶入各式情境，秉持「環保、永續、健康」理念，讓生活化體驗提升產品附加價值，朝向實現健康、永續低碳的友善生活模式。

翁章梁歡迎大小朋友前往冷研碳索館與乾冰來場浪漫之旅，發掘您對乾冰滿滿的好奇心，並從體驗中得知品牌故事、產業文化與知識應用，一起開啟二氧化碳的神祕旅程。