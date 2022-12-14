　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

冷研碳索館　馬稠後工業園區內首獲觀光工廠評鑑標章

▲▼ 馬稠後第一期產業園區冷研碳索館通過「觀光工廠評鑑標章」 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 馬稠後第一期產業園區冷研碳索館通過「觀光工廠評鑑標章」 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣馬稠後第一期產業園區裡的冷研碳索館近期通過經濟部評鑑，成為園區內首家取得觀光工廠評鑑標章的廠商，也讓嘉義縣通過評鑑的觀光工廠數增加至8家，縣長翁章梁表示，後疫情時代國內旅遊盛行，消費者對於旅遊品質要求日益加深，長期以農業大縣著稱的嘉義縣，因有得天獨厚的山海平原等自然美景，觀光旅遊一直是最大的優勢！

各縣市觀光工廠近年盛行親子旅遊，嘉義縣為強化旅遊深度及廣度，110年底嘉義縣市觀光工廠、故事主題館、園區等業者成立大嘉義觀光工廠暨文化產業協會，目的就是透過交流達成資源分享、異業結盟，進而協助輔導符合資格的工廠業者積極爭取評鑑通過，而冷研碳索館也是創會成員之一，歷經近一年的輔導及努力，終取得觀光工廠評鑑認證。

▲▼ 馬稠後第一期產業園區冷研碳索館通過「觀光工廠評鑑標章」 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣在舊有工業區及大埔美精密機械園區，原有7家經評鑑認證的觀光工廠（台灣啤酒嘉義酒廠、民雄金桔、民雄卡普秀、卡羅爾銅管樂器、余順豐花生、梅山梅問屋、欣欣水泥），今年再加上於馬稠後第一期產業園區蓋新廠的冷研碳索館，8家觀光工廠在地深耕多年，所經營的產品各自不同且各具在地特色，是觀光旅遊很重要的節點。

觀光工廠國際化已逐漸深耕產業教育，經濟部也表示觀光工廠已是台灣發展國際觀光的重點之一，讓世界看見軟硬實力兼具的製造產業轉型，並體驗台灣在地產業的獨特魅力。

▲▼ 馬稠後第一期產業園區冷研碳索館通過「觀光工廠評鑑標章」 。（圖／嘉義縣政府提供）

冷研碳索館是台灣首間氣體主題觀光工廠，藉產業優勢與淨零碳排環保議題，透過生動有趣的解說導覽及設施體驗，深獲消費者肯定二氧化碳應用的價值，更能在多元產品開發下，思考循環經濟的永續商業模式，將一甲子的產業背景轉化為「碳知識經濟的啟蒙基地」，觀光工廠新型態更是產業與消費者間深度旅遊、寓教於樂的休閒場域，提供休憩的好選擇，冷研透過多角化經營的資源整合，帶大家深入了解科普體驗知識的文化內涵。

▲▼ 馬稠後第一期產業園區冷研碳索館通過「觀光工廠評鑑標章」 。（圖／嘉義縣政府提供）

冷研碳索館擁有首創吸睛乾冰瀑布、夢幻煙霧泡泡樹，場館內更能感受親手做乾冰的新奇感、各式互動科學體驗的瘋狂與創意DIY的趣味滿足，味蕾上推出嚴選特色料理，榮獲綠色餐廳，而在民生應用上開發首台MIT氣泡水機，以減塑結合工藝設計金屬元素帶入各式情境，秉持「環保、永續、健康」理念，讓生活化體驗提升產品附加價值，朝向實現健康、永續低碳的友善生活模式。

翁章梁歡迎大小朋友前往冷研碳索館與乾冰來場浪漫之旅，發掘您對乾冰滿滿的好奇心，並從體驗中得知品牌故事、產業文化與知識應用，一起開啟二氧化碳的神祕旅程。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
侯佩岑搬離上億豪宅！　老公離職花旗銀行
LINE貼圖也透露年齡！　20、30、40歲愛用貼圖曝光
中職明年4月1日開打　亞冠賽預定陳金鋒執掌兵符
拜登、張淑芬49年前合照曝！　年輕的他帥炸
快訊／乩童現身落淚！　被附身「意識模糊、只知身體在動」
阿根廷「致勝武器」曝！　梅西比賽必喝它

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林消防獲贈9米美式梯、熱顯像儀　宇榮高爾夫科技公司回饋地方

關山警方舉辦義警常訓　強化守護社會安定力量

冷研碳索館　馬稠後工業園區內首獲觀光工廠評鑑標章

嘉義市競技疊杯代表隊　亞洲錦標賽榮獲7金6銀7銅

幫助植物人　農民李富權贈長濱1號愛心米給創世台東院

雲嘉南分署力推多元培力　樹立社區營造新典範

嘉義文雅國小「泰迪熊計畫」接軌國際　培養孩子世界觀不受限

大業國中首屆實驗教育峰會　跨領域教學促進多元發展

假刑警「健保卡違規遭盜用」騙嘉義婦　警耐心勸說阻詐

婦人看診到一半突昏迷　番路鄉衛生所CPR鬼門關前救回一命

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

媽從背後摸倉鼠嚇一跳　倒地嘴開開露驚訝臉！

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

乩童狠甩女信徒巴掌！　頭份太玄宮：並非事實

雲林消防獲贈9米美式梯、熱顯像儀　宇榮高爾夫科技公司回饋地方

關山警方舉辦義警常訓　強化守護社會安定力量

冷研碳索館　馬稠後工業園區內首獲觀光工廠評鑑標章

嘉義市競技疊杯代表隊　亞洲錦標賽榮獲7金6銀7銅

幫助植物人　農民李富權贈長濱1號愛心米給創世台東院

雲嘉南分署力推多元培力　樹立社區營造新典範

嘉義文雅國小「泰迪熊計畫」接軌國際　培養孩子世界觀不受限

大業國中首屆實驗教育峰會　跨領域教學促進多元發展

假刑警「健保卡違規遭盜用」騙嘉義婦　警耐心勸說阻詐

婦人看診到一半突昏迷　番路鄉衛生所CPR鬼門關前救回一命

瀕危台灣黑熊慘遭獵殺　潘孟安怒：國寶不應該遭到獵捕

慧洋明年換約運價估漲逾5%　環保新規讓公司節能船隊擁最大優勢

轟太玄宮「胡言亂語」！拍攝者看完記者會超怒：瘀青了還被迫說謊

昔日連鎖咖啡三角窗金店面蒙塵　2年沒人租原因曝光

日本「殺生石」恐怖詛咒再現！8死屍橫躺現場　官方：不尋常

比理科太太還賺！愛莉莎莎線上課「1萬人達成」　6天募3680萬↑

煮完晚餐出門工作「遭夫鎖門外」　中風也不照顧...可憐婦要離婚

屏東新園雙園大橋旁櫻花蝦工廠火警　消防車被迫繞道搶救

歲末最暖ETtoday高球賽開打　王令麟偕愛心企業揮桿響應

最有溫度的公益聖誕小物在「愛的GOOD力」好物商店

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

地方熱門新聞

少年自撞路樹　臉部骨折重創無法酒測

黃敏惠車掃嘉義市區拜票　徐榛蔚、曾銘宗、翁重鈞、吳志揚助陣

張麗善、柯志恩陪同黃敏惠車隊掃街

中職、龍來公司場勘棒球場　肯定改善及優化成果

李俊俋呼籲黃敏惠別再跳針

交通部無人機推動成果發表會

嘉義市國際管樂節管樂踩街彈性交通管制

嘉義城隍廟捐贈嘉義縣救濟金及白米

民雄鄉水綠廊道串聯計畫　中興圳河岸翻新

嘉義檢警聯席會議維護治安

桃園、龜山4.8萬戶「大停水16小時」

桃園副議長李曉鐘　愛心捐贈萬斤柳丁

嗨翻2023！　全台唯一時尚海洋系跨年在桃園

「班班吃石斑」台東縣112所國中小學生嚐鮮

更多熱門

相關新聞

全台首間CO2觀光工廠拍絕美乾冰瀑布

全台首間CO2觀光工廠拍絕美乾冰瀑布

下雨天也能開心玩拍！走進全台首間CO2觀光工廠，跟著了解各種氣體小知識，參與實驗活動、打造冰球飛盤馬上開玩，還能拍到絕美乾冰瀑布、泡泡樹，現場直擊乾冰生產線的真實樣貌，各式各樣有趣行程隨你體驗，絕對是親子旅遊的好去處。

關鍵字：

馬稠後工業園區冷研碳索館

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

4強賽還剩幾小時！法國2球員病倒缺席訓練

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

資深男星「陳屍浴缸」死因曝光！兒子來探望驚見已屍僵

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

太玄宮還沒開告　民眾先檢舉違建

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面