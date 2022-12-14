飲料店鋪厚紙板防滑…害顧客慘摔住院22天　老闆員工要賠65萬

▲女子踩到飲料店鋪設的厚紙板，因而滑倒住院，於是向店家提告求償。（示意圖／pakutaso）

記者翁子皓／高雄報導

高雄的郭姓女子在王姓女子的飲料店工作，郭女為防止飲料水珠滴落，在店前地板鋪設厚紙板，卻害林姓女顧客滑倒，還因傷住院22天，林女事後向郭、王提告求償。高雄地院近日審結，認為鋪設厚紙板易造成人跌倒，因此判郭、王要賠65萬2974元，還可上訴。

判決書指出，郭女為防止飲料或杯身滴水，造成地面溼滑，於是鋪設厚紙板作為防滑、吸水之用。林女在2020年7月25日中午前往飲料店買飲料，她結帳完畢轉身離開收銀台時，因踩踏鋪設於地上的厚紙板而滑倒，導致她左側髖關節脫位、左髖臼骨裂，還在醫院住了22天，因此向負責人王女與員工郭女求償75萬2974元。

王女主張，郭女鋪設厚紙板是為了防滑、吸水，她並未製造法律所不容許的風險，此外，林女原本即有腳部舊疾，且林女摔倒時是右側身軀撞擊地面，但林的傷害多集中在左側身軀，難認林女是因踩踏厚紙板而滑倒受傷。

法官調閱監視器，發現林女轉身離開收銀台，踩踏鋪設於地面上的厚紙板後，不到3秒就摔倒在地，且厚紙板在林女倒地時已明顯位移，因此認定林女確實是因為踩到厚紙板而滑倒。而林女雖原本有雙側扁平足的舊疾，但在踩踏地面上厚紙板前，尚能正常行走、活動，可見她是因摔倒後才行動不便。

法官諮詢醫師的意見，發現林女倒地時雖是右側身軀撞擊地面，但髖部脫位通常並非直接撞擊髖部引起，因此傷害集中在林女未倒臥地面的左側身軀，無不合醫學學理之處。

法官認為，厚紙板鋪設在溼滑的地面上，雖有吸水、防滑的效果，但如果鋪設在完全乾燥或平滑的地面，則無法發揮吸水功能，且易於移動，不僅無法防滑，反而更易使人滑倒，因此認為飲料店有過失，判郭女、王女要賠65萬2974元，還可上訴。