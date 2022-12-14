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美史上最大金融詐欺案！　FTX創辦人被控8項罪名「恐關115年」

▲▼加密貨幣交易所FTX創辦人佛瑞德Sam Bankman-Fried，SBF。（圖／達志影像／美聯社）

▲FTX創辦人佛瑞德年僅30歲，透過加密貨幣事業累積逾200億美元財富，如今一夕跌落神壇。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

全球第二大加密貨幣交易平台FTX破產，被紐約檢察官形容是「美國史上最大金融詐欺案」。創辦人兼前執行長佛瑞德（Sam Bankman-Fried）12日在巴哈馬住家落網，隔日現身首都拿騷（Nassau）法庭受審，他被指控8項罪名，包括網路詐欺、共謀挪用顧客資金等等，若罪名全部成立，可能面臨高達115年的刑期。

佛瑞德原為幣圈備受尊崇的成功典範，透過FTX累積逾200億美元財富，卻疑似隱瞞投資者，把至少10億美元資金轉移至自營加密貨幣貿易公司阿拉美達研究（Alameda Research），導致FTX深陷流動性危機，並於11月突然倒閉，導致至少100萬客戶無法動用資金。

▲▼FTX創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）被查出在巴哈馬新普羅維登斯島（New Providence）海濱豪宅社區「ONE Cable Beach」置產。（圖／路透）

▲佛瑞德被查出在巴哈馬海濱豪宅社區置產。（圖／路透）

CNN、《路透社》報導，紐約檢察官威廉斯（Damian Williams）13日表示，佛瑞德使用「被偷走的客戶財產」非法捐款數千萬美元給民主共和兩黨的競選活動。

美國證券交易委員會（SEC）指控，佛瑞德「精心策劃一場長達數年的詐欺」。主席甘斯勒（Gary Gensler）表示，「佛瑞德在欺騙基礎上打造出一間紙牌屋（a house of cards，指非常脆弱的組織或極易出問題的計畫），同時告訴投資者它是幣圈最安全的建築之一。」美國商品期貨交易委員會（CFTC）也對佛瑞德提出相同指控。

不過，美國金融監管機構表明，這可能只是多重指控的第一波。證券交易委員會透露，針對其他實體、個人及「其他證券法違反行為」的調查仍在持續中。

佛瑞德先前曾向客戶道歉並承認FTX監管失敗，但不認為自己負有任何刑事責任。據美國官員說法，他已經被巴哈馬法官弗格森─普拉特（Joyann Ferguson-Pratt）否決保釋。其辯護律師科恩（Mark Cohen）聲明，「佛瑞德先生正與法律團隊審查這些指控，並且考慮所有法律選項。」

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