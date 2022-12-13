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搶藥潮燒到台灣！感冒退燒藥「一上架被掃光」　還有人領快篩寄大陸

▲家醫科醫師分享，輕症民眾可以使用的藥物，能緩解發燒、喉嚨痛、頭痛、咳嗽等8項不適症狀。（示意圖／藥師公會提供）

▲止痛、感冒藥資料照。（圖／藥師公會提供）

記者嚴云岑／台北報導

中國大陸解封後疫情再起，衛福部長薛瑞元今（13）日上午表示，藥物需求不一定等小三通後才增加，「現在也可能搜刮寄過去」。社區藥師表示，香港昨起傳出普拿疼、退燒藥陸續被搶購一空，自己經營的藥局也有民眾陸續訂購止痛藥、退燒藥與感冒藥，「一進來就要買5盒寄大陸」，連帶快篩實名制領用率也變高。

農曆春節將近，行政院長蘇貞昌憂心開放小三通後會出現搶藥潮，請防疫指揮官王必勝赴金門盤查醫療量能，納入開放政策判斷。不過，衛福部長薛瑞元上午接受媒體堵訪時表示，「藥物不一定要等回來才會增加需求，現在也可能搜刮藥物寄過去。」現已有藥局觀察到此情形。

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社區藥局藥師易麗珍受訪時表示，昨（12）日香港缺藥事件傳出後，陸續就有人來藥局買退燒藥、止痛藥、感冒藥等，「每次都5盒、5盒買」，因觀察到此現象，藥局也祭出控貨措施，避免擺放過多藥品在架上，以免一上架就被搜刮一空。

易麗珍提到，今早也有一名台商打微信詢問止痛藥，另詢問快篩購買管道，直言大陸解封後PCR據點陸續撤除，民眾仍有檢疫需求，因找不到自費快篩試劑，只能往台灣買。

▲▼0-6歲新冠肺炎免費快篩試劑今天(6/1)開放領取，不過營業時間一到藥局外並沒有排隊的人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲搶藥潮浮現！民眾指定這3款「一次帶5盒」，快篩實名制領用率也變高。（圖／記者湯興漢攝）

「快篩實名制這兩天購買量也增加了！」易麗珍表示，在藥局刷健保卡買快篩，一盒5劑要價500元，但若自費購買，單劑價格落在150元~180元不等，換算一盒最多900元。這兩天有民眾領用快篩後，就提到要寄去大陸，憂心搶購快篩實名制只是開端，「再過1~2周可能會越來越猛烈。」

不過，易麗珍也坦言，缺藥現象早在年初就浮現，且隨著疫情發展「緩步成形」，除了一直以來供貨量吃緊的普拿疼外，於處方藥也陸續看到端倪，5月疫情高峰時，也陸續出現處方箋上腸胃道用藥叫不到貨退單情形，近期也有胰島素用藥大缺貨，有時連醫院都要退單。

面對可能迎來的搶藥潮，易麗珍呼籲台灣民眾以平常心看待，只要準備好全家人3天份的常備用藥，維持正常作息，吃健康食物增強免疫力即可。家中常備用藥包括退燒止痛藥、消炎止痛藥、綜合感冒藥、胃藥與腸胃藥，因藥品有效期，若家中有1盒、10顆就足夠。

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