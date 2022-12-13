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小貨車開整路「不關車門」網看傻：比較涼？　荒唐駕駛下場慘曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄楠梓日前有一部小貨車，駕駛在行駛過程中，竟放任副駕車門大開，開一整路都沒關，有駕駛拍下後傻眼po網喊「比較涼？」對此，警方表示，駕駛人行為可能違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款危險駕駛規定，可處新台幣6000元以上24000元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。

記者爆料網上日前有網友Po出，「楠梓小貨車一路開車不關門」影片，從曝光的行車記錄器影像可見，該部小貨車駕駛在行駛過程中，竟放任副駕駛座車門大開，危險行徑讓不少網友看傻，直呼「這樣比較涼？」

▲▼高雄小貨車開一路不關車門，網友看傻。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲高雄小貨車開一路不關車門，誇張行徑讓網友看傻。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼高雄小貨車開一路不關車門，網友看傻。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲高雄小貨車開一路不關車門，駕駛行為已違反危險駕車規定。（圖／翻攝自記者爆料網）

對此，楠梓警分局指出，據了解，該案發生時間地點是在12日1點多，於楠梓區卓越路上；如有經民眾檢舉，其駕駛人行為可能違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款危險駕駛規定，處新台幣6000元以上24000元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。

警方呼籲，危險駕車行為依據「道路交通管理處罰條例」開罰，並當場禁止其駕駛；若因而肇事者，並吊銷其駕駛執照，民眾切勿以身試法。

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關鍵字：

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