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妹子爛醉獨自亂晃！他「狂被拒絕」還一路跟回飯店　進房間卻傻了

飯店,住宿,旅館,房間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國一名男子跟蹤喝醉落單女性回飯店，一進房間卻傻眼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

英國利物浦市中心的酒吧外，某男看見一名年輕女性喝得爛醉、到處閒晃，便上前邀請對方跟自己回家，儘管不斷遭到拒絕，仍一路跟回飯店。未料，他進房間後才發現，女子不僅非常清醒，真實身分還是臥底女記者弗林（Ellie Flynn），正在實測女性夜間外出時遭受性騷擾的現象。

弗林假裝喝醉，坐在酒吧外的欄杆上，身體搖搖晃晃。幾分鐘後，陌生男子走過來喊道「親愛的，跟我回家吧，我們去旅館。」她立刻回絕「不用了，我很好」接著起身離開，對方卻跟上來說「我喜歡妳」並且一路緊跟，即使被不斷回絕，仍多次詢問要不要一起回家，甚至連經過飯店警衛及工作人員時，都沒有打消念頭。

進入房間後，弗林要求男子坐到床上，看到對方正準備脫鞋，才嚴厲詢問，「我沒有給你任何暗示，表明我希望你跟著我到這裡，所以你為什麼跟著我來到這裡？」對方辯稱，2人剛才明明是一起回飯店的，弗林立刻搖頭指出，「不，我告訴過你，我自己一個人就好了。」最後，弗林要求男子離開，未料對方走到房間門口，竟還轉身索吻。

Guardian TV and radio 發佈於 2022年12月12日 星期一

弗林過去就曾報導線上色情片和高壓型控制，在第四頻道（Channel 4）播出的最新紀錄片「臥底：性騷擾─真相」（Undercover: Sexual Harassment -The Truth）中，她試圖探討女性夜間外出遭到性騷擾的狀況，於利物浦及倫敦市中心親身實測，都遭遇令人非常不安的騷擾經驗。

弗林事後表示，在利物浦實測時，她裝設著隨身攝影機，飯店房間內有監視器，浴室裡也有保鑣團隊待命，但被陌生男子一路尾隨，甚至在密閉空間對質時，內心「真的很害怕」，也幸好最後情勢並未發展到需要保鑣介入。

弗林在紀錄片中提及國際民調公司「輿觀」（YouGov）的調查數據，英國高達1/4女性曾在夜間外出時被跟蹤，1/4女性曾在夜間外出時遭到性騷擾甚至性侵。另據聯合國婦女署英國分部2021年3月數據，全年齡層高達71%女性曾在公共場所經歷某種形式的性騷擾，讓她反思如何改變人們對於性騷擾的態度，「這經常被視為女人的問題，但這不是女人的問題，這是每個人的問題。」

 

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