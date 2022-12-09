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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

冤平10年　前理事長葉建廷「不能讓被冤的人在監獄裡多待一天」

▲▼平冤十週年特展，羅秉成，羅士翔。（圖／記者吳銘峯攝）

▲平冤十週年特展。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

「台灣冤獄平反協會」9日在華山1914文創園區舉辦「2022平冤十週年特展－其實 In Fact」，包含政務委員羅秉成在內的多名前後任理事長，均到場致意。其中前理事長葉建廷更說，「不能讓被冤的人在監獄裡多待一天，只要監獄裡面有一個被冤枉的人，就該救援」。

平冤協會於2012年間，由前台大法學院教授王兆鵬，以及多位人權律師羅秉成、高涌誠、葉建廷共同發起成立。10年來，協會透過實際的法律救濟行動，協助身陷司法冤案的無辜被告爭取平反；同時，也要推動制度改革，研究冤案成因，促使台灣司法制度往更少冤判的目標邁進。而這次十周年特展，也展出協會過往參與冤案救援行動的經驗與學習，以及13位平反者的平反歷程。

特展於9日開幕，多位前後任理事長現大多已轉換跑道，包含現任行政院政務委員羅秉成、現任監察委員高涌誠，以及名律師葉建廷，全都到場祝賀。開幕記者會由協會執行長羅士翔開場，他提到協會創辦人之一的王兆鵬，在當初成立平冤的時候表示過其理念：「就算一萬件案件中只有一件冤案，也值得做下去。」，而在平冤多位義務律師與志工夥伴的努力下，已經有13起平反案件。但這13起平反案件彷彿都停留在無罪那一天。何以出錯，諱莫如深。

▲▼台灣冤獄平反協會前理事長葉建廷。（圖／台灣冤獄平反協會提供）

▲冤平前理事長葉建廷說「不能讓被冤的人在監獄裡多待一天」。（圖／台灣冤獄平反協會提供）

另外葉建廷也說，「不能讓被冤的人在監獄裡多待一天，只要監獄裡面有一個被冤枉的人，就該救援。」他認為，冤案救援這件事對他來說不是申論題，而是個證明題，他希望平冤能證明，台灣真的有冤案，而有冤案就要平反。高涌誠也期許平冤將過往經驗建立起一套更細緻的冤案審查機制。

羅秉成致詞時提到，「不要對冤案感到失望，而是透過這種陣痛與清理，恢復身體的健康。」他指出，平冤協會能走了十年，正是因為有越來越多的人關心冤案議題，無論是基於道德的善念，還是法律人的志業，「獨行者速群行者遠」，我們應該聚集更多人來做這件事才對。

▼平冤十週年特展。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼平冤十週年特展，羅秉成，羅士翔。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼平冤十週年特展，羅秉成，羅士翔。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼平冤十週年特展，羅秉成，羅士翔。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼平冤十週年特展，羅秉成，羅士翔。（圖／記者吳銘峯攝）

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