　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《LOL》跨世紀對決！弘光尚青電競隊對戰Vtuber誓言：打爆年輕人

▲▼弘光尚青電競隊對戰VTuber玩英雄聯盟。（圖／弘光科大提供）

▲弘光尚青電競隊即將與VTuber進行英雄聯盟比賽。（圖／弘光科大提供，下同）

記者白珈陽、黃資真／台中報導

弘光科技大學今年7月成立「弘光尚青電競隊」，10位長輩歷經半年集訓，12月17日下午將在弘光電競館進行英雄聯盟（LOL）比賽，與2支VTuber虛擬實況主組成的戰隊進行對決，雙方年紀雖相差50歲，不過阿公阿嬤比賽前非常有信心，誓言要用電競打爆年輕人「我們要前進國際賽！」

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系主任黃建基表示，弘光尚青電競隊成立後，長輩每個禮拜在學生教練的帶領下積極練習，經過半年的培訓累積電競戰鬥力，這次比賽，選出其中5位選手出戰，年紀62歲到67歲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次弘光尚青電競隊出戰的選手，分別是「上路」彭立勛、「打野」鄧正堂、「中路」李福鈞、「輔助」李育財、「射手」姜宜淑，隊長由去年轟動電競圈的「a鈞玲天下a」李福鈞擔任，他曾經在8秒內連續擊殺3名對手，寫下擊殺敵人30次、0死亡的超狂紀錄，震驚全網；對手「VTuber電競隊」則有15號、海唧、露莎米娜、艾露緹娜、曉露、肯爵爺、星野 あしめ、貝貝大將軍、Jiango 醬狗。

▲▼弘光尚青電競隊對戰VTuber玩英雄聯盟。（圖／弘光科大提供）

▲弘光尚青電競隊由10名長輩組成。

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系主任黃建基認為，電競遊戲不只是年輕人專屬，任何年齡層皆可以同趣，尤其長輩打電競，可以在網路上與年輕人廝殺、對話，必須要動腦，對於活化腦力很有幫助，年齡心智至少年輕20歲，讓長輩的活動不再侷限在公園散步、或是坐在客廳看電視。

隊長李福鈞說，電競需要手腦並用，「人都會老化，電競真的很適合年紀大的人，雖然我已經62歲，但是我還很年輕，即將要比賽，很興奮。」另一位選手鄧正堂說，除了到學校集訓外，平時兒子也會跟他練習，用同樣一個電競角色跟他對打，「這樣讓我感受到壓力，同時檢驗我的進度與實力。」

黃建基表示，他受到長輩們勇於挑戰的精神所感動，因此舉辦這次比賽，「活到老學到老，永不服輸，向年輕人挑戰」便是弘光尚青電競隊的核心價值。比賽時間在12月17日下午1時於弘光科大電競館舉辦，歡迎大家到場親自幫選手們加油，賽事也能從中臺灣電競聯盟FB粉專觀看。

▲▼弘光尚青電競隊對戰VTuber玩英雄聯盟。（圖／弘光科大提供）

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
墨龍太子降駕「賞女一巴掌」！　專家說話了
LIVE／理科太太不怕酸民！諮商課改名續賣　吳怡農遭爆假公益
快訊／「林俊傑恩師」林秋離病逝！換肝12天救不回
高雄民宅遭3波槍擊！　現場畫面曝
快訊／理科太太被罵發聲了！　宣布課程改名繼續賣
獨／男性侵姪女、表妹！　淫亂片藏雲端被Google通報
他狂砍53分神蹟！　寫NBA近28年超狂紀錄
雙12逆襲！華航超殺促銷「飛日機票萬元有找」
《全明星》壯壯「膝蓋抽出積血」潰堤了！　血淋淋照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明明有桃花卻無法脫單！「2022和愛情擦身而過」TOP4星座

「大大武花大武花」成絕響？傳台南大東夜市恐熄燈　市府回應了

入冬首波寒流強襲！低溫急凍7度　「周四、五高山可望降雪」

舅舅結婚寄喜帖！他見新娘名字震驚…曝18年前秘密：是我初戀女友

國中科學奧林匹亞競賽　台灣獲2金4銀「國際排名第4」

中國突禁我國產品「影響通路、超商銷售」？業者：沒有變化

雙12半夜的逆襲！華航63周年慶促銷超殺　「飛日機票萬元有找」

嗆酸民惦惦！理科太太賣諮商筆記　小劉醫師嘆：醫界專業被砍價

常有人喊遷！他問松山機場「惹到誰」　網笑：擋到人財路

花180元朝聖「1家平價火鍋」他驚呆！見自助區推爆：吃不完

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

計程車不理義交「違規左轉」　遭輕軌攔腰撞至少被推10公尺

男騎車抽菸被警攔查！　意外重逢失散20年母親

54歲伊能靜認「有醫美」：很正常　否認婚變誇秦昊「拍手就頭條XD」

水餃煮到「皮餡分離」他傻眼：這是炒飯喔？

柴柴公園挖出「神祕大石頭」 癡笑守整夜...媽：靠近會低吼

明明有桃花卻無法脫單！「2022和愛情擦身而過」TOP4星座

「大大武花大武花」成絕響？傳台南大東夜市恐熄燈　市府回應了

入冬首波寒流強襲！低溫急凍7度　「周四、五高山可望降雪」

舅舅結婚寄喜帖！他見新娘名字震驚…曝18年前秘密：是我初戀女友

國中科學奧林匹亞競賽　台灣獲2金4銀「國際排名第4」

中國突禁我國產品「影響通路、超商銷售」？業者：沒有變化

雙12半夜的逆襲！華航63周年慶促銷超殺　「飛日機票萬元有找」

嗆酸民惦惦！理科太太賣諮商筆記　小劉醫師嘆：醫界專業被砍價

常有人喊遷！他問松山機場「惹到誰」　網笑：擋到人財路

花180元朝聖「1家平價火鍋」他驚呆！見自助區推爆：吃不完

15日赴新加坡考察交流雙語教育　柯文哲：將有部長級會面

冷空氣將至中南部有感降溫　東森寵物高雄十全店「冬裝秀」暖萌

台灣足球黃金時期！「這2場比賽」被挖出　當年奇蹟逆轉嗨翻全國

明明有桃花卻無法脫單！「2022和愛情擦身而過」TOP4星座

「大大武花大武花」成絕響？傳台南大東夜市恐熄燈　市府回應了

入冬首波寒流強襲！低溫急凍7度　「周四、五高山可望降雪」

楊金龍：台灣升息看通膨率　明年2%以下可接受　

聖誕好事集十三組藝人唱好歌、挺公益　信義區節慶味濃

包・開箱／GUCCI「草莓包」IG上紅起來！　逼真草莓吊飾可愛爆棚

3大飯店「雙12優惠」快看！限時下殺2.4折　早餐免費吃到爽

生活熱門新聞

理科太太賣諮商筆記！衛生局回應了

廖老大千萬保時捷出事了！　卡山溝畫面曝

寶雅賣1物「牙醫診所才有」　內行曝：超方便

乘客不會說話「預約2天後搭車」　他1舉動！逼哭千人

帶450萬名錶來台　一開行李慘遭沒收

耶誕城警戴耶誕帽挨批　新北警局回應了

耶誕城警察戴耶誕帽挨批　「尊嚴都沒了」

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

日雞蛋1顆5元　收入卻是台灣2倍

4星座佛祖保佑一生　總是逢凶化吉

全台急凍恐探10℃↓　最強冷空氣灌頂時間曝

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

「全台有雨」時間曝　寒潮爆發急凍8℃

一年最快降溫！更猛直逼寒流12°C

更多熱門

相關新聞

FLY正式宣布Prince加盟

FLY正式宣布Prince加盟

《英雄聯盟》這一個半月以來選手轉會不斷，北美賽區也傳出不少消息，繼先前100T宣布老將Doublelift復出後，FlyQuest也迎來重磅射手加盟。12月10日，FLY官方正式公告，前LSB射手Prince加入隊伍，這位韓國頂尖AD明年將在北美賽場繼續大顯身手。

《英雄聯盟》BYG陣容公開

《英雄聯盟》BYG陣容公開

Ruler、Knight正式加盟JDG

Ruler、Knight正式加盟JDG

TES戰隊正式宣布Rookie加盟

TES戰隊正式宣布Rookie加盟

Doublelift復出加盟100T

Doublelift復出加盟100T

關鍵字：

LOL弘光尚青電競隊Vtuber

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤激戰37歲鮮肉！羞認：每次都送醫

墨龍太子降駕打女信眾巴掌　網怒洗版

快訊／資深男星陳屍家中浴室享壽78歲！　隔天被親人發現

想買車要快！　明年全面大漲

理科太太賣諮商筆記！衛生局回應了

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

世界盃導火線　兩國直接場外激戰

百歲人瑞喜喪　子孫靈前打成一團鬧出人命

陶晶瑩半夜接「女兒越洋哭訴電話」心疼：只能乾著急

台南工人維修遭捲入　想逃仍慘死

廖老大千萬保時捷出事了！　卡山溝畫面曝

蔡允潔出道最大尺度！老公忍不住了

C羅淚別世界盃首發聲

寶雅賣1物「牙醫診所才有」　內行曝：超方便

手搖飲加1料「無糖也228大卡」　

更多

最夯影音

更多
世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》
出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面