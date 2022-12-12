《LOL》跨世紀對決！弘光尚青電競隊對戰Vtuber誓言：打爆年輕人

▲弘光尚青電競隊即將與VTuber進行英雄聯盟比賽。（圖／弘光科大提供，下同）



記者白珈陽、黃資真／台中報導

弘光科技大學今年7月成立「弘光尚青電競隊」，10位長輩歷經半年集訓，12月17日下午將在弘光電競館進行英雄聯盟（LOL）比賽，與2支VTuber虛擬實況主組成的戰隊進行對決，雙方年紀雖相差50歲，不過阿公阿嬤比賽前非常有信心，誓言要用電競打爆年輕人「我們要前進國際賽！」

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系主任黃建基表示，弘光尚青電競隊成立後，長輩每個禮拜在學生教練的帶領下積極練習，經過半年的培訓累積電競戰鬥力，這次比賽，選出其中5位選手出戰，年紀62歲到67歲。

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此次弘光尚青電競隊出戰的選手，分別是「上路」彭立勛、「打野」鄧正堂、「中路」李福鈞、「輔助」李育財、「射手」姜宜淑，隊長由去年轟動電競圈的「a鈞玲天下a」李福鈞擔任，他曾經在8秒內連續擊殺3名對手，寫下擊殺敵人30次、0死亡的超狂紀錄，震驚全網；對手「VTuber電競隊」則有15號、海唧、露莎米娜、艾露緹娜、曉露、肯爵爺、星野 あしめ、貝貝大將軍、Jiango 醬狗。

▲弘光尚青電競隊由10名長輩組成。



弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系主任黃建基認為，電競遊戲不只是年輕人專屬，任何年齡層皆可以同趣，尤其長輩打電競，可以在網路上與年輕人廝殺、對話，必須要動腦，對於活化腦力很有幫助，年齡心智至少年輕20歲，讓長輩的活動不再侷限在公園散步、或是坐在客廳看電視。

隊長李福鈞說，電競需要手腦並用，「人都會老化，電競真的很適合年紀大的人，雖然我已經62歲，但是我還很年輕，即將要比賽，很興奮。」另一位選手鄧正堂說，除了到學校集訓外，平時兒子也會跟他練習，用同樣一個電競角色跟他對打，「這樣讓我感受到壓力，同時檢驗我的進度與實力。」

黃建基表示，他受到長輩們勇於挑戰的精神所感動，因此舉辦這次比賽，「活到老學到老，永不服輸，向年輕人挑戰」便是弘光尚青電競隊的核心價值。比賽時間在12月17日下午1時於弘光科大電競館舉辦，歡迎大家到場親自幫選手們加油，賽事也能從中臺灣電競聯盟FB粉專觀看。