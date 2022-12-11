傻眼！桃園女騎士臨停快車道「幫女兒穿外套」　網：勇氣誰給的

記者楊熾興、劉人豪／桃園報導

桃園一名媽媽騎車載女兒出門，疑似因為天氣太冷，媽媽怕小孩子著涼感冒，竟然就把車停在快車道，下車幫女兒穿衣服，讓經過的駕駛看傻眼，影片曝光後網友也紛紛留言「這種的誰撞到誰倒楣」、「勇氣要用在對的地方」。

▲桃園這名女騎士把車停在內側車道，然後下車幫小孩穿衣服。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

有民眾在臉書社團「八卦村- 行車紀錄器影片上傳中心」分享行車紀錄器影片影片，當駕駛開車行經榮民南路時，發現有一輛機車停在快車道，一旁還有戴著安全帽的母女站在車旁，而媽媽正在幫女兒穿衣服，駕駛見狀立刻切換車道往外側，避免撞到這對母女。

▲有網友質疑消防車經過沒阻止，結果被吐槽。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

網友看到後紛紛留言「這種的誰撞到誰倒楣」、「勇氣要用在對的地方」、「該不會是剛剛跌下車」、「媽媽怕妳冷」、「向天借膽嗎！還停在內車道」，也有網友質疑前面的消防車經過也沒阻止，但被吐槽「消防車要阻止什麼」、「噴水滅母愛嗎」。

中壢分局仁愛派出所指出，本案經調閱民眾於臉書社群上傳影片相關資料顯示，機車騎士臨時停於快車道上，幫幼兒穿著衣物，本分局未接獲到民眾檢舉違規及報案，有關機車騎士違規事項將依據道路交通管理處罰條例第55條第1款規定，在快車道臨時停車。可處新台幣300元以上600元以下罰鍰。

警方呼籲機車應靠右停放適當位置，勿貪圖一時方便，而違停受罰，甚至導至撞車意外發生。