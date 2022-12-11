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連19年獎助5千名清寒國中生　靈聖慈善會匯聚小愛成就大愛

▲▼台中市靈聖慈善會連續19年，已獎助5千名清寒國中生，期許學子勿因貧困喪志，積極面對人生。（圖／靈聖慈善會提供，下同）

▲台中市靈聖慈善會連續19年，已獎助5千名清寒國中生，陳炯安（中）及楊淑慧（右）頒獎給學生。（圖／靈聖慈善會提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

社團法人靈聖慈善會11日在台中市大墩文化中心舉辦第19年「台中市國中獎助學金」頒發活動，今年有48所國中、260名清寒績優學子領獎，19年來近5千人受此鼓勵，努力向上，市政顧問、牙醫診所院長陳炯安也到場分享人生經驗，他也是貧寒苦讀出身，就學期間受到很多善心人士幫忙，期許同學們只要肯努力也能翻轉人生，長大後和他一樣回饋社會。

▲▼台中市靈聖慈善會連續19年，已獎助5千名清寒國中生，期許學子勿因貧困喪志，積極面對人生。（圖／靈聖慈善會提供，下同）

▲曾任多屆理事長邱茂林（右起）、吳素霞及現任理事長楊淑慧。

靈聖慈善會發起人林餘慶遺孀吳素霞指出，20多年前，她先生結合一群志同道合朋友，籌募成立靈聖慈善會，除了頒發清寒學子獎助學金之外，也針對弱勢家庭給予急難救助，今年已邁入第19年。

擔任多屆理事長的邱茂林指出，慈善會成員都是中小企業主或社團，透過各自人脈號召更多人，在能力範圍內小額捐款，積沙成塔，逐年完成百萬獎助學金的目標。

邱說，藉由獎助學金鼓勵品學兼優學子，勿因生長在貧困家庭而喪志，慈善會經常收到孩子長大成人後寫信回來感謝，更有不少人事業有成贊助慈善會，希望能幫助更多清寒學子。

成立近20年首任女性理事長楊淑慧說，一旦遇有急難救助，慈善會配合當地里長親自訪查，幫助需要幫助的人，一分一毫不會浪費，為善最樂，做善事一棒接一棒， 希望能有更多人共同參與關懷，讓貧困家庭得到溫暖，樂觀面對社會。

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