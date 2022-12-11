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男夜校生無照追撞竟遭指侵！　60歲男辯天冷：問他能否摸下體取暖

▲▼南韓楊男性侵20月大女兒還將其殺害，恐被執行化學閹割。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲黃師被撞竟興起犯意，指侵男學生。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

60多歲黃姓男子先前騎機車行經淡水，遭一名男夜校生追撞，黃倒地受輕傷，但得知對方無照駕駛不願叫警察後，竟將對方拐到暗巷撫摸生殖器長達10分鐘，甚至以指侵方式得逞，導致男學生身心受創。黃男矢口否認罪行，僅表示天冷問能不能碰對方下體取暖等；經審理被依強制性交罪處4年徒刑。

黃嫌今年11月初由士林地方法院做出妨害性自主裁判，判決書指出經法官認定犯罪事實，黃嫌2年前在淡水遭到男夜校生從後方追撞，車禍後雙方交談過程中得知男學生無照駕駛。黃嫌看對方闖禍很焦慮，加上自己只有受到輕傷，竟然興起猥褻、性侵對方之意，不斷誇大傷勢，要求高額賠償，讓男學生極度畏懼。

黃嫌進一步要求若不報警處理，男學生必須陪他到院就醫，但在半路就佯稱身體不舒服需要休息。兩人將機車停在一處巷口後，黃嫌眼見有機可乘，跨坐上男學生的機車，從後座環抱，還撫摸對方生殖器大約10分鐘，見對方不敢反抗後就帶進巷弄內指侵。

男學生返家後被母親察覺有異，一問之下情緒崩潰告知真相，母親趕緊報警。男學生之後更陷入低潮，經常哭泣、恐懼，又會突然情緒不穩。

黃嫌出庭辯稱「沒有指侵這件事情」，說是因為當天天氣很冷，又餓又冷之下被撞倒在地，感到全身虛脫無力，腦袋一片空白，因此問男學生是否能讓他取暖，「當時真的太冷，我就問他可以碰你下體嗎？」他再稱當時天很冷，他陪男學生說說話恢復元氣等。

黃嫌接著指出，男學生驗傷診斷書顯示下體「無紅腫撕裂傷」，雙方事後還有換LINE和手機號碼等，實情並非如男學生所說。

不過男學生表示，被指侵時他完全嚇壞了，LINE是在被性侵之後加的，還被黃嫌要求拍身分證，拒絕之後才被拍一張合照，「至於手機有傳送貼圖，是被告拿我手機傳的，加LINE也是拿我手機過去加的。」

士林地院法官審酌認為，黃嫌確實對男學生指侵，造成對方心靈受創，犯後還不願坦承犯行，致使男學生生活於恐懼之中，加上沒有展現和解的態度，因此依妨害性自主罪名，將黃嫌判處4年徒刑，全案可上訴。

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