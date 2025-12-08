81歲嬤過馬路遭撞死！無照男落跑還找人接應　尿檢驗出雙毒陽

▲新北賓姓男子撞死婦人竟肇逃。（資料圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市賓姓男子無照駕駛汽車，行經汐止中興路口時未禮讓穿越道路的81歲林姓婦人，撞擊後竟棄車逃逸，由友人接應逃至基隆藏匿，警方翌日將他拘捕。士林地檢署認賓男無照上路、不依規定禮讓致人死亡，犯行明確，依過失致死並依道交條例第86條加重其刑起訴；其尿液雖呈安非他命、甲基安非他命陽性，惟無證據證明駕前施用。

事故發生在10月18日清晨4時58分，林婦穿越中興路、福德一路口行人穿越道時遭賓男駕車撞上，倒地後全身滲血、無生命徵象，送醫不治。賓男肇事後未停車查看，也未報案協助救護，反將車輛棄置，由友人接送離開現場。

汐止警分局成立專案小組調閱監視器，報請士林地檢署核發拘票後，19日晚間在基隆攻堅逮捕賓男。他辯稱「太緊張才會跑」，但仍被依肇事逃逸與過失致死罪嫌移送偵辦。

檢方指出，賓男無照駕駛，行經行人穿越道卻未讓行人優先通行，構成過失致死，並因違反道交條例第86條規定須加重處罰。此外，他5年內曾因偽造文書罪受有期徒刑執行完畢，屬累犯範圍，檢方已審酌是否依《刑法》第47條加重其刑，請法院分論併罰。

另外，賓男在案發後採集的尿液呈安非他命、甲基安非他命陽性，濃度高於行政院公告標準，但無法證明施用時間與駕駛行為具因果關聯，因此不構成毒駕，該部分另案偵查中。檢方強調，若未來成立犯罪，亦與本案屬想像競合，仍在起訴效力範圍內。