　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

澳洲盼強化雙邊防衛合作　示意爭取日本加入AUKUS

▲▼澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）。（圖／路透）

▲澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表態，希望日本加入AUKUS。（圖／路透）

文／中央社

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）宣告，日本與澳洲的安全關係日益「不可或缺」，這傳達出明白訊號，即澳洲希望日本加入「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳、日兩國同時也致力於舉行比較複雜和尖端的防衛演習，包括未來可能輪派日本F-35戰機進駐澳洲，而這將再次顯示兩國間的戰略匯合關係。

馬勒斯和澳長外長黃英賢昨天在東京與日本防衛大臣濱田靖一、外務大臣林芳正舉行年度「2加2會談」。馬勒斯在東京發表談話時宣告，他決心要使「國防工業日漸與日本融合，透過雙邊及我們與美國的3邊機制進行；而且一旦準備妥當，也可藉由我們在AUKUS的先進軍力建造工作來推動」。

儘管日本不可能指望透過AUKUS取得核子動力潛艦，澳洲官員仍表明，日本可加入AUKUS的其他軍力建造計畫，以發展先進的防衛科技能力。

馬勒斯表示，他一心要確保AUKUS在國防科技合作方面獲得成果。馬勒斯指出，他認為AUKUS 3國都希望日本加入。

馬勒斯並宣揚說，澳、日雙邊防衛關係正快速強化。他說，兩國都「受惠於美國的結盟關係網」，但現在也「準備使日、澳關係憑自身條件成為一股強大的力量」。

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」5入超特價1080元！輕量好帶、直接微波超方便

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
快訊／大黑馬摩洛哥半場1比0領先　C羅坐板凳無奈看被進球
明低溫探16℃！「更強冷空氣」來襲時間曝
獨／蔣萬安下周一公布第一波名單　環保局長找「空保大將」吳盛忠
世界盃「被詛咒的一球」　PK大賽這情況破門成功率驟降

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

澳洲盼強化雙邊防衛合作　示意爭取日本加入AUKUS

網傳克里米亞俄軍「軍營大火」　數百人在營、傷亡不明

教召「全副武裝」行軍露營變超硬　PTT八卦鄉民：投民進黨的結果

普丁聲稱：可能放棄「不率先使用」核武原則　因對手採預防性打擊

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

張棟樑再唱《當你孤單你會想起誰》　曝青春回憶「抄梁詠琪的歌詞追愛」

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

要蔡依林再演戲「下輩子！」　林柏宏靦腆：Jolin?..Jolin姐?

小S被預測「容易有一夜情」　臉紅問：一下下也不行嗎XD

澳洲盼強化雙邊防衛合作　示意爭取日本加入AUKUS

網傳克里米亞俄軍「軍營大火」　數百人在營、傷亡不明

教召「全副武裝」行軍露營變超硬　PTT八卦鄉民：投民進黨的結果

普丁聲稱：可能放棄「不率先使用」核武原則　因對手採預防性打擊

PLG職籃開幕致詞　鄭文燦「棒球的熱潮又回來了！」聊天室被刷爆

館長要告焦糖了！被指黑道控制媒體　「去跟法官解釋吧」

澳洲盼強化雙邊防衛合作　示意爭取日本加入AUKUS

最強黑馬！摩洛哥成首支闖4強非洲球隊　他3度零封對手創紀錄

看到霍華德太興奮！眼鏡弟摸屁還「連擊小魔獸」　球迷驚：弟弟母湯

網傳克里米亞俄軍「軍營大火」　數百人在營、傷亡不明

世界盃生涯最終戰替補輸球　C羅獨自離場「掩面痛哭」

快訊／大黑馬摩洛哥1比0首闖4強　C羅替補黯然告別世界盃

男友KTV廁所「激戰小三」叫她在外面等！　蘿莉塔斷5年情：太屈辱

管中閔「瓶插」比喻論文抄襲：最後一定枯萎　培養土壤才能出大樹

橘貓影帝聞媽腳「翻白眼昏倒」　網笑噴：本人是野原廣志嗎？

軍武熱門新聞

教召全武行軍變超硬　PTT鄉民：投民進黨的結果

普丁聲稱：可能放棄「不率先使用」核武原則

網傳克里米亞俄軍軍營大火　數百人在營

3000公尺跑15分鐘很難？　館長：X你娘

東引、烏坵、南沙哪個是「最硬外島」結論曝光

北約：俄軍「凍結戰爭」拖過冬季　明年春季重啟攻勢

千千開箱國軍buffet吃到飽　館長：全軍以542旅為標準

美司令透露：閃電航艦因應台海衝突

黃金船沉沒台灣海峽　撈上岸一場空

教召變硬課表操好操滿　網不爽：免役應課國防稅

國軍只會打靶太少　前美軍士官：美軍菜鳥就打2000發

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

明年元旦起　93年次男性出國須經核准

陸部署63A式兩棲坦克應對台海危機

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

內褲「壽命極限」沒破也要換！醫搖頭：穿太久釀4下場

大黑馬摩洛哥半場1比0領先

陰道清水洗就好？婦產醫給正解　示警1舉動「愈洗愈癢」

摩洛哥1比0首闖4強　C羅黯然告別

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

愛莉莎莎開課「2天賺1300萬」！

洪榮宏和嘉賓太親密　嫩妻衝上台

畢書盡世紀破冰陳勢安台上擁抱

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

正妹撿皮夾送警局　隔天竟遭提告

夫妻年收100萬買板橋房「揹40年房貸」　網見金額愣了

200人立院怒吹求生哨　催促藍綠立委搶救菸防法

妹子和哥同住「沒穿內衣」激凸　男友驚喊1句

C羅獨自離場「掩面痛哭」

更多

最夯影音

更多
王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！
克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面