烤鰻魚變海南雞！味道重遭投訴改賣別款　股東不爽提告…下場曝

▲一間烤鰻魚店的店主，因生意不好又屢遭民眾投訴味道重，於是改賣海南雞，卻被股東提告。（示意圖與本案無關／業者提供）

記者翁子皓／台南報導

李姓店主跟小股東、大股東合夥開設餐飲公司，後來還成立3家店，並約定好以賣鰻魚、雞肉料理為主，然而其中一間烤鰻魚店因為經營困難，店主決定改賣海南雞飯挽回業績，卻遭小股東提告業務上登載不實文書罪。台南地院近日審結，認為證據不足，判店主無罪。

判決書指出，李姓店主與小股東、大股東在2018年1月23日簽約開設餐飲公司，並開設3家店，然而，其中一間烤鰻魚店業績不好，且又被民眾投訴味道太重，遭環保局關切，李姓店主決定改賣海南雞便當，來挽救低迷的業績。

孰料，小股東知道此事後非常憤怒，認為店主在未經同意，就擅自更改店名與販售的產品，還在海南雞店僱用新員工，以公司的名義為新員工申報勞工保險，導致小股東有承擔雇主責任、稅務機關及勞保局裁罰等風險，因此控告店主業務上登載不實文書罪。

店主表示，他之前與股東約好，由他執行合夥事業，並有權利開拓新事業以創造公司更高營業獲利，他先前經營烤鰻魚店時，那邊不好停車也沒有人潮，生意不如預期，所以才改賣無煙的海南雞便當，之所以僱用新員工，並以公司名義保勞保，是因為海南雞店仍隸屬於公司旗下，否認有業務上登載不實文書罪。

法官調查，發現店主與股東的合夥契約中有提到，營業事業體的員工聘僱、營業事項，由店主全權負責，因此認為店主以公司名義為新員工加保並無問題，而小股東也缺乏積極證據，證明店主有業務上登載不實文書罪嫌，因此判李姓店主無罪，可上訴。