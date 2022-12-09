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台中驚傳「殺人棄屍公墓」　30多歲男被虐爆頭慘死

▲▼台中新社第七公墓。（圖／翻攝Google Map）

▲台中新社第七公墓。（圖／翻攝Google Map）

記者游瓊華、葉國吏／台中、綜合報導　

台中市目前正在舉辦「台中花毯節」，卻在場區附近發現一具遺體遭棄置在公墓，推估死亡時間應該3天左右。警方初步研判是在別處遭殺害後載到該處棄屍，遺體身分初判是一名30多歲男子，警方目前正全力緝兇中。

根據了解，棄屍地點就在台中新社第七公墓，而且緊鄰中興嶺馬路邊，研判歹徒應該是臨時起意棄屍。從死者的外觀傷勢上判斷，生前應遭到痛毆、凌虐，由於屍體尚未發臭，死亡時間應該3天左右。

 

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