　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】高CP值開趴酒款！「CHOYA氣泡酒」首登台　輕鬆享受微醺時光

▲▼CHOYA,梅子風味氣泡酒,黑松。（圖／CHOYA提供）

▲新品「CHOYA梅子風味氣泡酒」在台限定上市了！

圖、文／CHOYA提供

日本知名梅酒品牌CHOYA繼推出「紀州南高梅啤酒」、「焙茶梅啤酒」獲得廣大迴響後，「CHOYA梅子風味氣泡酒」也在台限定上市了！新品將於全台家樂福搶先上架，首波限量8,000瓶，喜歡CHOYA梅酒的粉絲們絕不能錯過！

總代理黑松公司引進「CHOYA梅子風味氣泡酒」，從CHOYA德國分公司特別進口來台，產品以義大利和西班牙產的氣泡葡萄酒作為基底，加入紀州產南高梅增添多層次的酸甜風味，質地細膩的氣泡、奢華香氣以及柔和的口感大，5.5%的酒精度輕鬆就能享受微醺時光！

歐洲少有人了解梅酒的風味，派駐德國的鈴木謙介先生為了擴大CHOYA在德國的市場，將葡萄酒與梅酒結合的新產品，最終在日本CHOYA梅酒株式會社研發部門的協助下，克服了葡萄酒過濃而梅子味過淡的問題，終於開發出「CHOYA梅子風味氣泡酒」，這款征服了歐洲人的酒款，現在也能在台灣買得到！即日起於家樂福搶先上架，建議售價400元，限量8,000瓶，售完為止。欲了解更多訊息請關注「Choya梅酒」FB粉絲團：https://www.facebook.com/TaiwanCHOYA

禁止酒駕 酒後不開車安全有保障

ET快訊
大S「刷200多萬3次沒刷過」　張蘭原因全說了：妳就貪！
快訊／高雄BMW駕駛頭部中彈　搶救23天不治
視訊會議變激情秀！64歲院士背後竄出「火辣女熱吻」畫面曝
藍委狂罵「講話要你教？」　花敬群崩潰：這樣質詢沒人能回
看球賽喊「味全龍打假球」　失控球迷下場慘了
30年員工遭「黑人牙膏」資遣　二審神逆轉！可領回月薪12萬
快訊／指揮中心：跨年不另訂口罩規定　戶外3狀況建議戴上

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】6款梅酒一次全收！「The CHOYA 6入酒組」限量上市

【廣編】高CP值開趴酒款！「CHOYA氣泡酒」首登台　輕鬆享受微醺時光

今天搶囤！　超商限時3天「指定茶飲買2送1」

【廣編】默默熱銷各大通路　醬技就季紅袍辣椒醬年賣20萬瓶

購物節暴買後六成後悔想剁手！專家列必Get清單　不限身材秒變鉛筆腿

【廣編】百人日本團強勢「回台」！最純正「日本味冬之祭典」12／17+18華山登場

網友熱議10大海外代購品項公開　「包包」討論最高2大原因曝光

揪團衝！　速食店「2台斤腿排桶下殺74折」爽吃27天

雙12優惠快記下！超商限時「美式30元、拿鐵37元」　零食買1送1

能寄杯！超商「33元特大杯美式」連3天搶　加碼特大拿鐵40元有找

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

江宏傑：第二季我人生出現一些事情QQ　「考慮飛日本慶功」錢薇娟.郭泓志想跟

女CEO過生日...4歲女兒「親做蛋糕」 祝福超暖心：希望媽媽不累QQ

突被送養「鵝子」心碎　獨自坐後車箱狂掉眼淚

【廣編】高CP值開趴酒款！「CHOYA氣泡酒」首登台　輕鬆享受微醺時光

今天搶囤！　超商限時3天「指定茶飲買2送1」

【廣編】默默熱銷各大通路　醬技就季紅袍辣椒醬年賣20萬瓶

購物節暴買後六成後悔想剁手！專家列必Get清單　不限身材秒變鉛筆腿

【廣編】百人日本團強勢「回台」！最純正「日本味冬之祭典」12／17+18華山登場

網友熱議10大海外代購品項公開　「包包」討論最高2大原因曝光

揪團衝！　速食店「2台斤腿排桶下殺74折」爽吃27天

雙12優惠快記下！超商限時「美式30元、拿鐵37元」　零食買1送1

能寄杯！超商「33元特大杯美式」連3天搶　加碼特大拿鐵40元有找

世足球星到你家？！主播V仔開箱Hami Video 2022 AR轉播服務

傳大陸對台灣漁水產品下禁令！　秋刀魚午仔皆入列...漁業署了解中

永豐金明年股利有望維持水準！　總座：朝6成配發率努力　

公館商圈「整條街招租」！他見1幕嘆淒涼　在地人曝沒落3原因

勞保破產倒數？　學者：不至於、但要改革才能救年輕人

嘉里大榮前三季EPS1.97元　執行全面貨件標準、對明年獲利有信心

賴清德確定參選黨主席　國民黨盼良性競爭：民進黨對選舉結果要反省

聯發科發佈天璣8200行動晶片　採四奈米晶片、支援Wi-Fi 6E

天氣變冷大耳汪「自帶2片暖暖包」貼地板　飼主笑：常被認成米格魯

爸媽月給3千！姊姊「台大畢業3年」卻在家耍廢　1句話惹怒她

吳怡農拋「松機遷建」　王鴻薇提3點批：紙上談兵、空話連連！

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

消費熱門新聞

肯德基連續14天「買1送1」

麥當勞10大單品　連續18天半價開賣

麥當勞「買1送1」今天限時刮！

購物節暴買後六成後悔想剁手！

超商「2大咖啡優惠」限時3天搶

超商今天「美式、拿鐵買6送6」！

新首爾 Korea「俐亞」首度合體綜藝天王憲哥

近期討論度超高保健品　限時促銷不容錯過

7-11推聖誕福袋抽新款瑪莎拉蒂！

超商限時3天搶「28元大杯拿鐵」

阿林哥夫妻合體憲哥　12／8東森購物開賣

只有1天！超商茶飲「買7送7」來了

速食店2台斤腿排桶下殺74折爽吃27天

超商美式30元、拿鐵37元！零食買1送1

更多熱門

相關新聞

盛竹如測字算出巨珍稀黑魂之酒來襲

盛竹如測字算出巨珍稀黑魂之酒來襲

知名主播盛竹如近期迷上一款神秘的「黑魂」之酒，讓愛酒的他頻頻詢問哪裡買，想作為私人收藏與品飲，盛竹如笑說：「真的好喝而且設計很美！一喝就覺得「酒」情並不單純，凝鍊無數歲月的酒體實在巨珍稀，不收不行！」

59.2度不降度　金高首席原酒重磅登場

59.2度不降度　金高首席原酒重磅登場

搶翻！失傳起家之酒再現掀搶購潮

搶翻！失傳起家之酒再現掀搶購潮

軒尼詩輕奢粉紅酒升級紐約派對

軒尼詩輕奢粉紅酒升級紐約派對

營養師教你飲食三撇步提升生活品質

營養師教你飲食三撇步提升生活品質

關鍵字：

CHOYA梅子風味氣泡酒黑松

讀者迴響

熱門新聞

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

Wendy分手後「內衣掉半球」尺度全開！

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

「台積電年薪50萬」爸喊窮　開豪車又竹北買房！兒傻了

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

廖科溢再被爆料　B女為他墮胎2次

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

蔡康永「無預警清空微博」

妹子深蹲一半猝死　全身僵硬臉砸地

廖科溢劈5女醜聞狂爆！鹹濕對話曝「把妳腿掰開」

泫雅分手1周「脫光上半身」！

廖科溢遭連環爆劈腿　秦綾謙發聲「謝謝你這麼衝」

運彩下200賺112萬元！他被封「未來人」發錢

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面