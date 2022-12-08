【廣編】高CP值開趴酒款！「CHOYA氣泡酒」首登台　輕鬆享受微醺時光

▲新品「CHOYA梅子風味氣泡酒」在台限定上市了！

圖、文／CHOYA提供

日本知名梅酒品牌CHOYA繼推出「紀州南高梅啤酒」、「焙茶梅啤酒」獲得廣大迴響後，「CHOYA梅子風味氣泡酒」也在台限定上市了！新品將於全台家樂福搶先上架，首波限量8,000瓶，喜歡CHOYA梅酒的粉絲們絕不能錯過！

總代理黑松公司引進「CHOYA梅子風味氣泡酒」，從CHOYA德國分公司特別進口來台，產品以義大利和西班牙產的氣泡葡萄酒作為基底，加入紀州產南高梅增添多層次的酸甜風味，質地細膩的氣泡、奢華香氣以及柔和的口感大，5.5%的酒精度輕鬆就能享受微醺時光！

歐洲少有人了解梅酒的風味，派駐德國的鈴木謙介先生為了擴大CHOYA在德國的市場，將葡萄酒與梅酒結合的新產品，最終在日本CHOYA梅酒株式會社研發部門的協助下，克服了葡萄酒過濃而梅子味過淡的問題，終於開發出「CHOYA梅子風味氣泡酒」，這款征服了歐洲人的酒款，現在也能在台灣買得到！即日起於家樂福搶先上架，建議售價400元，限量8,000瓶，售完為止。欲了解更多訊息請關注「Choya梅酒」FB粉絲團：https://www.facebook.com/TaiwanCHOYA

禁止酒駕 酒後不開車安全有保障