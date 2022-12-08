3胞胎才上幼稚園「孩子媽又懷孕」！婆婆1反應網羨慕炸：好幸福

▲一名3寶媽日前懷孕，婆婆的反應讓網友超羨慕。（圖／翻攝自秒聞視頻）

圖文／CTWANT

好婆婆可遇不可求！大陸江蘇有名媽媽，頭胎生了3胞胎，好不容易熬到3個女兒上幼稚園，沒想到最近又有喜了，到醫院檢查發現是單胎決定生下來，她也告訴婆婆這個消息，結果對方的反應讓網友超羨慕，引發一番議論。

據《秒聞視頻》報導，這名女子第1胎懷了3胞胎，照顧3個女兒十分不容易，總算把孩子捏拔到上幼稚園，最近發現自己又懷孕了，她擔心又是多胞胎，帶著忐忑的心情到醫院檢查，看到報告得知這次只有1個，才鬆了一口氣。

▲女子第1胎懷了3胞胎。（圖／翻攝自秒聞視頻）

女子回家後告訴婆婆這個好消息，而婆婆聽完後只是輕鬆揮了揮手，說道：「真好真好，1個隨便帶著玩！」結果3個女兒卻不開心，其中2人躺在地上鬧脾氣，直呼：「1個不夠分啊！」讓她哭笑不得。

▲婆婆相當高興，3個女兒卻鬧脾氣。（圖／翻攝自秒聞視頻）

女子透露，從自己坐月子開始，到現在孩子們3歲，都是婆婆出錢出力帶孩子，而且還要做家務，婆婆不怕累還贊成自己生第2胎，讓她很感激遇到這麼好的婆婆。

消息一出，引來網友熱烈討論，「喜歡孩子就多生吧，給不喜歡生的人完成任務」、「看到女人這麼開心，帶娃一定輕鬆，家庭氛圍好」、「加油，多子多福，兒孫就是福，這個女人真的好幸福啊，有這麼多孩子，有老公，婆婆也這麼好，太羡慕了」、「看這家庭條件還不錯，婆婆沒有理由不支持」。

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