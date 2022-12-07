天兵畫面曝！遊覽車誤闖台74線機車道　車主找到了...最高罰1800

記者游瓊華／彰化報導

硬擠生悲！台74線彰化快官路段今天發生一件離譜事件，一輛遊覽車疑似不熟路況，從平面道路開上快官機車道，結果機車道太窄，遊覽車整台卡住、進退維谷，但後方又有機車車潮湧入，駕駛只好硬著頭皮，往前開了1.4公里左右。快官派出所表示，目前已經聯繫到司機，其行為已違反《道路交通管理處罰條例》，將依法開單，最高可處1800元。

有網友將影片拍下傳到LINE群組《彰化踢爆網》，影片中可看到遊覽車在狹小的機車道中行駛，還因卡到左右水泥分隔島不斷左右搖晃，讓後方機車騎士不禁大喊「太扯了！」網友嘲諷「有夠天兵……是以為今天是騎機車上路嗎」，也有人緩頰認為司機應該是路不熟走錯車道，「沒人會故意開上去，將車子鈑金弄壞吧。」

▲硬擠生悲！遊覽車誤闖台74機車道，車主找到了最高恐被罰1800。（圖／翻攝彰化踢爆網）



司機硬擠上機車道，不僅車子鈑金、輪胎恐磨損，還要挨罰！快官派出所表示，經了解，此案是昨（6）日12點50分左右，行駛在彰化台74中彰便道機車道，影響用路人安全，將依道路交通處罰條例，第60條2項2款，該大客車行駛公告禁行路段，依法舉發，可處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。