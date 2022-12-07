新婚隔天20萬聘金被尪拿走！婆婆拿榔頭毆打　苦命媳不忍了怒反擊

▲老公婚後把聘金收回。（示意圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

婚後如何和另一半的家人相處，讓不少人覺得頭痛。一名女網友表示，和老公結婚隔天，20萬聘金就被男方收回去了，婚後生活也一直受到婆家欺辱。之後她受不了反擊，要求離婚且要分一半的房產，老公也同意了，沒想到婆婆竟然還拿著榔頭跑來打她，所幸最後還是解脫了。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，他們家有5個小孩，她是家中老大，國中沒畢業就開始工作賺錢，幫忙養家、買房子、讓弟妹讀書。之後有人看她很勤勞就幫忙介紹相親結婚，起初看老公家中有房子也有田地，還算是富裕，也給了20萬聘金，以為能過上好生活，沒想到結婚後卻開始了她的苦難人生。

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▲原PO婚後備受欺負。（示意圖／視覺中國CFP）

原PO透露，她結婚之後，媽媽就把20萬聘金給她，且多給了10萬元，還在郵局幫忙存了20萬，娘家親戚也給了20兩黃金。但結婚隔天聘金就被老公拿走了，且夫家都看不起她，「說我醜、笑我胖、笑我書讀得少」，小叔和弟媳婦也會對她冷嘲熱諷。

之後公公過世，老公10年前肝硬化、7年前口腔癌，之後又罹患食道癌，所有的治療和醫生都是原PO安排的，未料婆婆對她的惡行卻變本加厲，因此她決定不忍了，開始和對方頂嘴，最後也決定和老公提離婚，「我鐵了心不願意當他們家的媳婦」。

原PO離婚時提出要分一半房產，老公當時因為生病迫不得已答應，未料婆婆卻還是不肯放過她，竟然拿榔頭敲了她的頭。最後她氣得把婆婆房間清空，把對方趕到小叔家住，也把門鎖換掉了，這才終於解脫。

▲原PO被婆婆拿榔頭打。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

不少人看到後紛紛表示，「可怕又沒良心的婆家，真的要自己過好最重要」、「很可憐，怎麼可以忍這麼多年呢，一開始就應該反抗」、「比8點檔還精彩的劇情」、「千萬不要心軟去顧前夫喔~那是他們的報應」、「辛苦妳了，以後要對自己好一點」、「真是太辛苦了！婚姻真是多災多難，祝福妳苦盡甘來」。