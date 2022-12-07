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GTOKevin小商人專訪！　坦承背景非清白：我不清高

圖、文／CTWANT

正妹電玩直播主Molly翎熹（33歲）改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，從北部南漂到嘉義競選市議員，在幾乎沒有投入資源的狀況下，靠著網路聲量奪得議員席次，成為這次選戰的亮點，也為嘉義市政壇帶來一波話題，而幕後的推手、PTT知名鄉民GtoKevin小商人則扮演重要角色。

PTT網紅小商人對於嘉義政壇朝野勢力及派系糾葛了然於胸，也經常成為他發文爆料的內容。（圖／翻攝自臉書，本刊合成照）

▲PTT網紅小商人對於嘉義政壇朝野勢力及派系糾葛了然於胸，也經常成為他發文爆料的內容。（圖／CTWANT提供，下同） 

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小商人近年來關注時事，頻頻踢爆嘉義朝野政界派系生態及八卦軼聞，另一方面，他喜歡秀出自己投注的職業賽事，但結果多半翻船，因此也有「冥燈」稱號，只要發文就會引來網友「朝聖」，可說是不折不扣的網路紅人。

本刊越洋採訪到自稱在美國洛杉磯從事貿易商事業的小商人「凱文哥」，他不諱言自己除了貿易的本業外，還經營八大行業當副業，但無論是本業或副業，都是在美國、澳洲、加拿大、英國等地及網路平台，台灣並沒有公司，因此他並不在乎別人的看法，從一開始「嘴」蕭家班開始，就是因為對方魚肉鄉民，大家敢怒不敢言，他看不下去才跳出來講，對方就算恨他牙癢癢，但也無可奈何，他也自承並非清白背景，但至少不會害人。

小商人說，年初時因為講「田慎節」（南投未成年性侵案主角姓名諧音）而被檢舉刪文，臉書被禁言3個月，同時得知巴哈姆特網站被政府開罰6萬元，包含ptt等網路平台都收到警告，當時他就說過一定會派人改名出來參選，讓講田慎節這件事無罪化，後來也認真規劃，提出性專區這個符合他風格的政見，會推出Molly參選，其實原因很簡單，因為她外貌條件過關，加上口條不錯，而且願意配合他的方式去宣揚理念，雙方一拍即合。

雖然小商人經常在臉書秀出豪車駕駛座影像，看來財力雄厚，但這次選戰顛覆選舉就是要花錢的刻板印象，競選團隊成員就是小商人公司的一名員工，還有他和molly的3人團隊，相當陽春，小商人說，除了選前之夜，以及去嘉義各地餐廳吃東西拍照，基本上沒有其他陸戰運作，全部都靠網路宣傳，現在保證金可拿回，算上選前之夜及小吃開銷，了不起就3、4萬元，加上選舉補助，「搞不好還有盈餘。」

這次「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」進軍議會，感覺小商人說話更有底氣，跟投注球賽不同，第一次挺候選人就擺脫賭球的「冥燈」（明燈的反義詞）形象，但他坦言，當不當選其實沒差，會永遠跟大家一樣，都是網路鄉民的一分子，未來一樣會在網路上講講幹話，發發球單，誰欠罵我就去噹誰；小商人說，即使議員沒選上，還是覺得很爽，畢竟開票時選務人員大聲唱票，影片又在網路上流傳，已經得到效果，對此他也大笑澄清，「冥燈」是網友的誤解，其實他真的有運動比賽專業的評論能力，算是大賽型選手。

 因為網路言論提及「田慎節」而被檢舉刪文，臉書被禁言3個月，讓小商人氣到推出Molly翎熹改名參選議員，選務人員唱票時一聲聲「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，讓他直呼爽快。（圖／翻攝畫面）

▲因為網路言論提及「田慎節」而被檢舉刪文，臉書被禁言3個月，讓小商人氣到推出Molly翎熹改名參選議員，選務人員唱票時一聲聲「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，讓他直呼爽快。

而對於提出的政見是否能實現，小商人認為，很多事情都要說到做到，固然很多人不看好，但是那是他們的事情，當初也很多人不看好他推出的人會當選，不過他就是偏要去做，他的性格就是喜歡讓人感到意外，因此提出來的政見就是會去做，包含性專區在內，現行法令下也的確可行。

這次嘉義縣市議員選舉結果，讓大眾有討論的話題，嘉義縣「雨刷」蔡政宜高票當選，被認為是「黑」的，而「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」當選，小商人的背景也遭牽扯，網友認為是「黃」的，一黑一黃是政壇奇蹟，小商人對此回應，雨刷黑的不意外，大家都知道，你知我知獨眼龍也知，但是他就是能選上，那你奈他何，這也是民主政治所選出來的，既然他參選沒有抓到違法事實，那就下一次再說。

小商人說選民其實不傻，連任那麼多屆的議員都能不上，其實一切都看在眼裡，無論結果如何，選民才是老闆，他們手中的票才能決定民意代表的去留，至於他自己從以前到現在，都是直接跟大家說他在幹什麼，文章的第一句話就是跟大家介紹說「我開茶店開了10幾年」，也不是什麼清高人士，但是至少不會去魚肉鄉民。

小商人說，這次選戰並未投入太多資源，選前之夜力邀雞排妹等網紅友情助陣，已經是選舉過程中少數的「陸戰」行程。（圖／翻攝自臉書）

▲小商人說，這次選戰並未投入太多資源，選前之夜力邀雞排妹等網紅友情助陣，已經是選舉過程中少數的「陸戰」行程。

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