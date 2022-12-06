他批吳怡農不掛看板卻要民眾「印海報幫貼」　網：矯情新選風？

▲吳怡農今公布兩款競選海報，鼓勵民眾自行下載、列印、張貼。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

「壯闊台灣聯盟」理事長吳怡農先前接受民進黨徵召投入台北市第三選區立委補選，他也承諾要打一場環保的選舉，不掛看板、不插旗子，但今（6）日吳怡農舉行記者會時表示，歡迎民眾自行列印競選海報貼在中山、北松山的各個角落。對此，媒體人張禹宣大批，海報到處亂貼同樣有害市容，「一天不『農包』很難嗎？」

吳怡農今日舉行競選主視覺發表記者會，公布兩款不同風格的競選海報，吳怡農表示，自己十分支持台北市議員邱威傑所提《台北市競選廣告物管理自治條例》，選舉期間將不掛看板，只張貼A3大小的海報，歡迎民眾自行下載、列印，幫忙張貼在中山、北松山的各個角落。

對此，張禹宣表示，主打乾淨選舉不掛看板的吳怡農，竟然呼籲支持者可以上網列印海報、協助張貼在中山區、北松山區各處，看板林立對比海報到處亂張貼，只是「化整為零」同樣有害市容，更遑論若有不熟悉規定範圍的民眾，可能誤觸地雷遭到罰鍰，還是說不是自己付錢，就能「撇乾淨」，讓他不禁大酸「真的拜託一下，就一天不『農包』很難嗎？」

張禹宣此文一出也引來大批網友留言，「自己標榜不掛看板，要樹立新的選風，卻回頭要支持者幫忙貼海報，這是『矯情』的新選風嗎」、「用支持者的錢貼這樣可以省很多經費」、「教唆破壞市容。」