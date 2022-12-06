加薪潮來了！金色三麥明年調薪5-10%　工讀生時薪最高200元

▲金色三麥明年調薪5-10%。（圖／金色三麥提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團上月宣佈明（2023）年員工起薪調幅上看7.5%，連鎖餐飲集團也紛紛表態將為員工調薪，漢來美食今年員工薪資平均調幅為6%，而金色三麥集團也宣布將在明年調薪5至10%，工讀生也會一起調整。至於年終獎金，公司透露至少有1個月。

金色三麥表示，集團每年都會調薪，去年因疫情縮減上班時數，不但沒有減薪，並於5月啟動加薪，也為員工加保防疫險，而今年5月一樣調薪5至10%。而近期疫情解封，餐飲業出現大缺工，為了留住人才，金色三麥明年一樣再度調薪5至10%。而工讀生時薪也同步調整，時薪最高可達200元。

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▲金色三麥攜手亞洲植物肉OMNI，推出純植海鮮創意料理，上圖為光合世紀蔬魚堡。（圖／金色三麥提供）

為了打造出對環境、餐飲產業、消費者三方「餐桌共好」正循環，金色三麥攜手亞洲植物肉OMNI，推出純植海鮮創意料理，多道新品讓金色三麥蔬食餐點、飲品累計達43道，即日起於全台門市供應。

而SUNMAI金色三麥的世界冠軍團隊也跨足發酵新領域，結合在地食材再展釀造實力，推出SUNMAI金色三麥第一款無酒精飲品「紅烏龍康普茶」，選用台灣特有的紅烏龍原片茶葉，以天然龍眼蜜襯托茶香層次，將風靡歐美的健康飲品「康普茶」釀出在地台灣味。

▲爭鮮迴轉壽司。（圖／記者黃士原攝）

另外，台灣最大的本土迴轉壽司「爭鮮」日前也宣布門市人員薪資及福利上調政策，除了兼職人員時薪優於基本工資規定時薪178元起，因應各地區域津貼不同，最高時薪可達190元。而門市服務人員月薪上看3萬5000元，平均調幅也達9%。隨著全球疫情趨緩，2023年也將重啟員工海外旅遊補助福利。

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