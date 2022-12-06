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女大生畢業賣饅頭「親戚全看不起」　3年後霸氣現金買第2間房

女大生賣造型饅頭，一開始被家人親戚看不起，結果第三年她已經要買第二間房。（圖／翻攝自微博）

▲女大生賣造型饅頭，一開始被家人親戚看不起，結果第三年她已經要買第二間房。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

一名山東的女大生畢業後不顧家人反對，堅持要開一間饅頭店，結果親戚家人都看不起她，認為「賣饅頭能賺幾個錢？」，更認為她讀到大學應該好好就業，結果她做出成績，3年後不只買房買車，還已經在看第二間房。

女大生畢業賣饅頭被親戚看沒有　3年後霸氣要買第2間房了

▲這樣的造型饅頭讓不少人願意購買，甚至可以客製化成結婚禮物。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《網易新聞》報導，山東女大生畢業前就對未來有了明確規劃，一畢業就向家人表示要去創業賣饅頭，這讓家人相當反對，認為這樣的工作沒有出息，讀到大學應該好好去到大公司就業，但她的饅頭並非傳統饅頭，而是花式造型的「花餑餑」，在饅頭上捏花做造型，送禮自用都相當適合。

她的好手藝也創造出大商機，甚至不只在家鄉受到歡迎，還擴展到全大陸，她也自豪表示，現在全大陸的人都可以吃到有特色的山東饅頭，過去看不起她的親戚，現在還想讓他們的小孩找她學手藝。如今收入穩定的她，不僅已經有房有車，還甚至在看第二間房子，打算全款現金購入。

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