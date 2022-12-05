南部水情緊張！陳其邁下令整備70萬噸「備援用水」　再挖8口水井

▲陳其邁視察高雄水情，提前整備70萬噸「備援用水」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

旱災經濟部災害緊急應變小組2日召開第一次工作會報，由於南部久旱不雨，導致曾文、烏山頭水庫蓄水持續降低，嘉義地區已轉為水情提醒綠燈，台南地區也由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈。雖然高雄水情維持正常，但市長陳其邁指示水利局提前整備70萬噸後援用水，確保市民水龍頭打開就有水可用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲為因應枯水期，陳其邁下令整備70萬噸「備援用水」，再開挖8口水井。（圖／記者賴文萱翻攝）

今年台灣沒有颱風為南部各集水區帶來充沛雨量，雖然目前高雄水情維持正常，但是主要水源高屏溪川流量約17cms，比去年初旱季水情較為嚴峻。為因應進入枯水期之後水情變化，高雄市長陳其邁市長今（5）日至大泉淨水場進行視察。

陳其邁現場指示，水利局如期如質完成開鑿抗旱水井及再生水等各項水資源開發工程，並協調轄內阿公店、澄清湖及鳳山水庫等管理機關蓄滿水量，確保本市民生用水供應無虞為優先，並配合水源調度支援台南每日20萬噸自來水。

▲水利局提前整備後援用水，確保市民水龍頭打開就有水可用。（圖／記者賴文萱翻攝）

水利局表示，高雄地區經中央評估可穩定供水至明年2月底無虞，因應未來1季降雨量預估偏少，各項提前抗旱應急措施計有伏流水每日50萬噸、高屏堰下游地面水每日3至9萬噸、抗旱水井每日10至14萬噸及中油大寮水源站每日5萬噸。

另於大泉淨水場將再開鑿8口抗旱水井每日3.2萬噸，將於2月底陸續完工，共計每日約可供水70至81.2萬噸，備援用水已準備好了，可供自來水公司調撥備援供水並支援產業用水，確保市民水龍頭打開就有水可用。