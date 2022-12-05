高雄一晚3起街頭暴力！球棒隊囂張攔車擄人　4煞國中門口圍毆1男

記者吳奕靖、陳宏瑞、許展溢／高雄報導

高雄夜晚不平靜！鼓山區5日凌晨發生一名男子不滿女友被辱罵，直接持棍棒狂打3人，「1打3」全進派出所，並造成2人受傷送醫；同樣5日凌晨前鎮翠亨北路出現球棒隊，一名男子跟女性友人遭7車囂張包圍，砸車擄人；另外仁武大灣國中也發生4人爭執，其中1人遭毆打，頭手都受傷。

▲高雄市發生當街擄人，警方亮槍救人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



鼓山這起鬥毆案，起因是63歲蘇男女友日前遭51歲林男以言語辱罵，蘇因此懷恨在心，巧遇林男與友人有說有笑，覺得不爽，為替女友出氣，忍不住持棍棒攻擊，導致林男下巴受傷，而林男與同行46歲許男、38歲葉男也持水管及掃把反擊，造成蘇男頭部及左手掌受傷，雙方後續徒步到所求援，警方立即控制現場並將受傷的林、蘇2人送醫，全案訊後依傷害及聚眾鬥毆罪嫌送辦。

▲女友遭辱罵高雄男幫出氣，1打3全進派出所。（圖／讀者提供）



7車包圍發生在前鎮區，5日凌晨接近1時左右，31歲的陳姓男子跟23歲的蔡姓女友人坐同一台車，經過前鎮區的翠亨北路時，遭7台車大陣仗包圍，對方下來不少人，一下車就持球棒砸車，甚至把陳姓男子押上車帶走，警方獲報之後成立專案小組，順利將人救出，並且抓到1車2人，經漏夜追查，再至台南市等地查緝其餘共犯等4車5人到案，目前查緝到案已5車7人。

此外，4日晚間11時，仁武區大灣國中門口發生打架事件，26歲施男和4人發生爭執遭毆打，警方到場時3名男子駕車離開，剩1名動手男子上車不及徒步逃逸，後續快打警力到場後帶回該男，經被害人指認出3名犯嫌，警方以車追人再查出1名犯嫌，除了立即帶回的邱姓犯嫌外，今天上午也拘提楊姓犯嫌及查扣作案車輛，其餘2名犯嫌身分均已掌握查緝中，全案依傷害、妨害自由及妨害秩序罪偵辦。

警方雖強調，對「暴力零容忍」，絕對追究到底，要維護社會治安，保護市民安全。不過，高雄一晚就發生3起暴力事件，造成多人受傷送醫，不免讓人質疑，高雄治安是否又亮紅燈？